ЛЕ. Галатасарай - Барселона 1:2. Все-таки проползли в четвертьфинал

А крепкая команда "Галатасарай"! Как они вообще очутились на 11-м месте в чемпионате Турции?

Неделю назад "Львы" успешно остановили "Барсу" на "Камп Ноу" (0:0), и сегодня опять были близки к цели, однако каталонцы все же взяли свое за счет индивидуального класса и характера.

Первый тайм начался под диктовку турок, которые усилиями ветеранов Бабеля и Гомиса нагнетали ситуацию. У "Барсы" мало что получалось на чужой половине - главным образом, из-за провала на фланге Адама Траоре.

1 - Pedri (19y 112d) is the first teenager to score for @FCBarcelona in the UEFA Cup/#UEL since Iván De la Peña vs Bayern Munich in April 1996 (19y 346d) and the youngest since Roger vs Sevilla in December 1995 (18y 355d). Present. pic.twitter.com/HigkQg7wgS — OptaJose (@OptaJose) March 17, 2022

Ближе к середине тайма "Сарай" и вовсе забил - Маркао продавил Торреса при угловом. Интересно, почему за рослого бразильца вообще отвечал субтильный Ферран?

К чести "Барсы", она не просто не сдалась после пропущенного гола, а наоборот, как следует завелась. Помог гостям и быстрый ответный гол - Педри на замахах уложил на газон сразу двух оппонентов прямо на линии вратарской. Это было реально красиво.

Обамеянг мог выводить своих вперед еще перед перерывом, но головой попал в перекладину. Во втором тайме он уже такой ошибки не сделал и после скидки Френки отправил мяч куда надо. Голу предшествовала массированная атака каталонцев, в ходе которой Пенья трижды спасал "Галатасарай".

1 - Pierre-Emerick Aubameyang has become in the first @FCBarcelona player to score in his first two European games on the road since Robert Fernández in the UEFA Cup 1986/87 in Lisbon against Sporting CP and in Uerdingen. Infallible.#UEL pic.twitter.com/mi11cA69Vd — OptaJose (@OptaJose) March 17, 2022

В целом "Барса" провела второй тайм лучше, чем первый; Дембеле помог, да и остальные тоже завелись. Другое дело, что турки не сдались и остро убегали вперед аж до самого свистка. Легкой победой это назвать язык не повернется.

"Барса" не пролетела, а проползла "Галатасарай" - это факт. Посмотрим, сколько сил после этой битвы осталось у каталонцев на воскресное Класико против "Реала", который отдыхал всю неделю. Понятно, что команда у Хави молодая, но такие нагрузки не проходят бесследно.

1/8 финала ЛЕ. Стамбул. "Али Сами Ен"

"Галатасасай" - "Барселона" - 1:2

Голы: Маркао, 28 - Педри, 37, Обамеянг, 49

"Галатасарай": Пенья - Буй, Нельссон, Маркао, ван Анхольт (Байрам, 85) - Антаяли, Кутлу - Бабель (Дервишоглу, 74), Чыкылдэу (Моруцан, 74), Актюркоглу - Гомис (Мохаммед, 63)

"Барселона": тер Штеген - Дест (Араухо, 56), Эрик Гарсия, Пике (Ленгле, 82), Альба - Френки де Йонг (Гави, 68), Бускетс, Педри - Траоре (Дембеле, 46), Обамеянг (Депай, 82), Ферран Торрес

Предупреждения: Маркао, 29, ван Анхольт, 72, Байрам, 90 - Бускетс, 27, Эрик Гарсия, 41, Гави, 79, Альба, 87