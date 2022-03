ЛЕ. Галатасарай - Барселона 1:2. Все-таки проползли в четвертьфинал

А крепкая команда "Галатасарай"! Как они вообще очутились на 11-м месте в чемпионате Турции?

Неделю назад "Львы" успешно остановили "Барсу" на "Камп Ноу" (0:0), и сегодня опять были близки к цели, однако каталонцы все же взяли свое за счет индивидуального класса и характера.

Первый тайм начался под диктовку турок, которые усилиями ветеранов Бабеля и Гомиса нагнетали ситуацию. У "Барсы" мало что получалось на чужой половине - главным образом, из-за провала на фланге Адама Траоре.

1 - Pedri (19y 112d) is the first teenager to score for @FCBarcelona in the UEFA Cup/ #UEL since Iván De la Peña vs Bayern Munich in April 1996 (19y 346d) and the youngest since Roger vs Sevilla in December 1995 (18y 355d). Present. pic.twitter.com/HigkQg7wgS

Ближе к середине тайма "Сарай" и вовсе забил - Маркао продавил Торреса при угловом. Интересно, почему за рослого бразильца вообще отвечал субтильный Ферран?

К чести "Барсы", она не просто не сдалась после пропущенного гола, а наоборот, как следует завелась. Помог гостям и быстрый ответный гол - Педри на замахах уложил на газон сразу двух оппонентов прямо на линии вратарской. Это было реально красиво.

Обамеянг мог выводить своих вперед еще перед перерывом, но головой попал в перекладину. Во втором тайме он уже такой ошибки не сделал и после скидки Френки отправил мяч куда надо. Голу предшествовала массированная атака каталонцев, в ходе которой Пенья трижды спасал "Галатасарай".

1 - Pierre-Emerick Aubameyang has become in the first @FCBarcelona player to score in his first two European games on the road since Robert Fernández in the UEFA Cup 1986/87 in Lisbon against Sporting CP and in Uerdingen. Infallible.#UEL pic.twitter.com/mi11cA69Vd