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ЛЕ. Галатасарай - Барселона 1:2. Все-таки проползли в четвертьфинал

Лига Европы
(2 голосов)

Каталонцы продолжают борьбу за последний доступный трофей в сезоне

ЛЕ. Галатасарай - Барселона 1:2. Все-таки проползли в четвертьфинал

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Onur Coban/Anadolu Agency

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

А крепкая команда "Галатасарай"! Как они вообще очутились на 11-м месте в чемпионате Турции?

Неделю назад "Львы" успешно остановили "Барсу" на "Камп Ноу" (0:0), и сегодня опять были близки к цели, однако каталонцы все же взяли свое за счет индивидуального класса и характера.

Первый тайм начался под диктовку турок, которые усилиями ветеранов Бабеля и Гомиса нагнетали ситуацию. У "Барсы" мало что получалось на чужой половине - главным образом, из-за провала на фланге Адама Траоре.

Ближе к середине тайма "Сарай" и вовсе забил - Маркао продавил Торреса при угловом. Интересно, почему за рослого бразильца вообще отвечал субтильный Ферран?

К чести "Барсы", она не просто не сдалась после пропущенного гола, а наоборот, как следует завелась. Помог гостям и быстрый ответный гол - Педри на замахах уложил на газон сразу двух оппонентов прямо на линии вратарской. Это было реально красиво.

Обамеянг мог выводить своих вперед еще перед перерывом, но головой попал в перекладину. Во втором тайме он уже такой ошибки не сделал и после скидки Френки отправил мяч куда надо. Голу предшествовала массированная атака каталонцев, в ходе которой Пенья трижды спасал "Галатасарай".

В целом "Барса" провела второй тайм лучше, чем первый; Дембеле помог, да и остальные тоже завелись. Другое дело, что турки не сдались и остро убегали вперед аж до самого свистка. Легкой победой это назвать язык не повернется.

"Барса" не пролетела, а проползла "Галатасарай" - это факт. Посмотрим, сколько сил после этой битвы осталось у каталонцев на воскресное Класико против "Реала", который отдыхал всю неделю. Понятно, что команда у Хави молодая, но такие нагрузки не проходят бесследно.

1/8 финала ЛЕ. Стамбул. "Али Сами Ен"

"Галатасасай" - "Барселона" - 1:2

Голы: Маркао, 28 - Педри, 37, Обамеянг, 49

"Галатасарай": Пенья - Буй, Нельссон, Маркао, ван Анхольт (Байрам, 85) - Антаяли, Кутлу - Бабель (Дервишоглу, 74), Чыкылдэу (Моруцан, 74), Актюркоглу - Гомис (Мохаммед, 63)

"Барселона": тер Штеген - Дест (Араухо, 56), Эрик Гарсия, Пике (Ленгле, 82), Альба - Френки де Йонг (Гави, 68), Бускетс, Педри - Траоре (Дембеле, 46), Обамеянг (Депай, 82), Ферран Торрес

Предупреждения: Маркао, 29, ван Анхольт, 72, Байрам, 90 - Бускетс, 27, Эрик Гарсия, 41, Гави, 79, Альба, 87

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В статье: Барселона Галатасарай (Стамбул)
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Комментарии (3)
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Дoбрый (землянин)
17.03.2022 в 23:13
Ромчик, шо значит проползли? Одну свою гиперболу недельной давности стараешься погасить другой? Будь мужиком и скажи, шо ты таки л0ханулся в оценке дуэли Барса-Галатасарай. Мы поймём. Сначала снисходительно посмеёмся, а потом поймём. С кем не бывает. Ведь каждый же может л0хануться, правда ведь? Дохтура с ответом ждать через несколько минут, не? Только смотри без оскорблений, а то ведь война идёт...
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Spokoyno (Київ)
17.03.2022 в 21:51
Той матч коли можна побачити, що Бускетс ПОСТАТЬ у центрі поля. Купа гравців зштовхається намагаючись вибороти м'яч... мимо проходить Серхіо і спокійно забирає кругленького із наповпу... А так якщо і "проповзла", то просто тому що не намагалась витратити зайві сили. Включивши економ-режим.
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Loader (Днепр)
17.03.2022 в 21:47
То, что Барселона "проползла" - не согласен. Игра прошла на средних оборотах, потому в первом тайме и выглядел Галатасарай поострее. Но потом все стало на свои места. Второй тайм под диктовкой Барсы. И закономерный итог. Дембеле выглядел плоховато, много ошибок сегодня. В-общем, все что надо, сделали: результат достигнут, силы поберегли перед Реалом.
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