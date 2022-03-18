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ЛЕ. Ярмоленко забивает во втором матче подряд и выводит Вест Хэм в четвертьфинал

Лига Европы
(1 голосов)

Гол украинца стал решающим в противостоянии с Севильей

ЛЕ. Ярмоленко забивает во втором матче подряд и выводит Вест Хэм в четвертьфинал

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, 1/8 финала

Лондон, "Лондон Стэдиум"

"Вест Хэм" - "Севилья" 2:0 (первый матч - 0:1)

Голы: Соучек 39, Ярмоленко 112

"Вест Хэм": Ареоля - Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл - Соучек, Райс, Лансини (Нобл 115) - Форнальс (Диоп 118), Антонио (Фредерикс 120+1), Бенрахма (Ярмоленко 88)

"Севилья": Буну - Аугустинссон, Гудель (Кармона 111), Кунде, Навас (Монтиель 106) - Ракитич (Торрес 55), Дилэйни, Хордан - Марсьяль (Крус 102), Эн-Несири (Мир 90+1), Корона (Эль-Хаддади 96)

Предупреждения: Лансини 33, Крессуэлл 117 - Монтиель 120+2

Лион, "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" - "Порту" 1:1 (первый матч - 1:0)

Голы: Дембеле 13 - Пепе 27

"Лион": Лопес - Дюбуа, Мендеш, Лукеба, Эмерсон - Какре, Ндомбеле - Фэвр (Ауар 65), Пакета, Экамби - Дембеле (Кадевере 65)

"Порту": Кошта - Санузи, Пепе, Мбемба, Кошта (Мариу 56) - Эустакио (Урибе 57), Груйич (Витинья 79), Вийера - Галено (Эванилсон 74), Мартинес (Тареми 74), Пепе

Предупреждения: Дюбуа 60, Лукеба 82 - Эустакио 18, Эванилсон 81

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В статье: Андрей Ярмоленко Лига Европы Лион Севилья Порту (Португалия) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (3)
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Дoбрый (землянин)
18.03.2022 в 00:54
Бетис, Севилья, Порту... Так шо, таки Барселона?
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.03.2022 в 00:45
Нам це потрібно! Молдець!
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.03.2022 в 00:35
Малина! Ярмола! Наши в Европе решают! Ура!
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+3
0

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