ЛЕ. Айнтрахт - Бетис 1:1. Вратарский ляп на 121-й минуте вывел в четвертьфинал немцев

Неделю назад "Бетис" дома проиграл "Орлам" 1:2, и если бы правило выездного гола работало, это делало бы испанцев явными аутсайдерами. Но правила больше нет.

В результате мы получили очень конкурентный и боевой матч, в котором команды не останавливались ни на секунду, моментов было мало, зато интриги - хоть отбавляй.

"Айнтрахт", как и неделю назад, мазал даже с самых убойных позиций. Оба лучших момента немцев закончились ударами в перекладину - в первом тайме от Кнауффа, во втором - от Костича.

"Бетис" до перерыва выглядел бледновато и почти ничего не предлагал в нападении, но затем раскочегарился. Удар Хуанми головой после подачи Хоакина Трапп потащил, а вот после касания Борхи Иглесиаса на 90-й минуте уже был бессилен. И, да - немцев упущенная за минуту до свистка победа надломила.

В дополнительное время именно "Бетис" диктовал темп и нагнетал, и Борха чудом не оформил дубль, попав в перекладину с трех метров.

По большому счету, если не на победу, то хотя бы на серию пенальти испанцы наиграли, однако их уничтожил чудовищный ляп голкипера на самом последнем стандарте в матче. Руи Силва куда-то побежал - и мяч от Гвидо влетел в пустые ворота.

6 – Eintracht Frankfurt have reached the quarter finals of the #UEL or the UEFA-Cup for the sixth time, no German team has done so more often (HSV and Köln also 6 each). Through. #SGEBetis pic.twitter.com/RxrEqfSoMc — OptaFranz (@OptaFranz) March 17, 2022

Разными способами мог вылететь "Бетис", но так, как это в итоге произошло - это войдет в историю однозначно.

1/8 финала ЛЕ, ответный матч. Франкфурт. "Дойче Банк Парк"

"Айнтрахт" - "Бетис" - 1:1 (первый матч - 2:1)

Голы: Гвидо Родригес, 120+1 (автогол) - Борха Иглесиас, 90

"Айнтрахт": Трапп - Тута, Хинтереггер, Ндика - Кнауфф, Якич, Соу (Роде, 104), Костич - Линдстрем (Ламмерс, 104), Борре (Пасиенсия, 83), Камада (Хауге, 66)

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Песселья, Бартра, Миранда (Хуанми, 46) - Гвидо Родригес, Каналес (Карвалью, 67) - Хоакин (Лайнес, 67), Фекир (Родри, 111), Руибаль - Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 79)

Предупреждения: Хуанми, 63, Песселья, 70, Руибаль, 112, Гвидо Родригес, 120