ЛЕ. Айнтрахт - Бетис 1:1. Вратарский ляп на 121-й минуте вывел в четвертьфинал немцев

Неделю назад "Бетис" дома проиграл "Орлам" 1:2, и если бы правило выездного гола работало, это делало бы испанцев явными аутсайдерами. Но правила больше нет.

В результате мы получили очень конкурентный и боевой матч, в котором команды не останавливались ни на секунду, моментов было мало, зато интриги - хоть отбавляй.

"Айнтрахт", как и неделю назад, мазал даже с самых убойных позиций. Оба лучших момента немцев закончились ударами в перекладину - в первом тайме от Кнауффа, во втором - от Костича.

"Бетис" до перерыва выглядел бледновато и почти ничего не предлагал в нападении, но затем раскочегарился. Удар Хуанми головой после подачи Хоакина Трапп потащил, а вот после касания Борхи Иглесиаса на 90-й минуте уже был бессилен. И, да - немцев упущенная за минуту до свистка победа надломила.

В дополнительное время именно "Бетис" диктовал темп и нагнетал, и Борха чудом не оформил дубль, попав в перекладину с трех метров.

По большому счету, если не на победу, то хотя бы на серию пенальти испанцы наиграли, однако их уничтожил чудовищный ляп голкипера на самом последнем стандарте в матче. Руи Силва куда-то побежал - и мяч от Гвидо влетел в пустые ворота.

