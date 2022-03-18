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Ярмоленко, Малиновский и Барса: определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

Лига Европы
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География четвертьфиналистов максимально широка

Ярмоленко, Малиновский и Барса: определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итак, сегодня определились все участники 1/4 финала ЛЕ.

"РБ Лейпциг" прошел туда без боя - ранее "Спартак", как и российские сборные, просто выгнали из международного спорта из-за вторжения в Украину.

Остальным пришлось пробиваться в четвертьфинал на поле, и здесь особенно приятно отмечать два клуба наших легионеров - "Аталанту" Руслана Малиновского и "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко. Более того, они оба на видных ролях, забивают, прославляя Украину в трудное время.

Полностью список участников 1/4 ЛЕ-2021/22 выглядит так:

  • "РБ Лейпциг" (Германия)
  • "Рейнджерс" (Шотландия)
  • "Лион" (Франция)
  • "Брага" (Португалия)
  • "Вест Хэм" (Англия)
  • "Барселона" (Испания)
  • "Аталанта" (Италия)
  • "Айнтрахт" (Германия)

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов ЛЕ пройдет уже в пятницу, 18 марта. Ограничений больше нет - клубы из одной страны могут встречаться друг с другом.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Аталанта (Бергамо) Лион Барселона Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Брага РБ Лейпциг Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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