Ярмоленко, Малиновский и Барса: определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

Итак, сегодня определились все участники 1/4 финала ЛЕ.

"РБ Лейпциг" прошел туда без боя - ранее "Спартак", как и российские сборные, просто выгнали из международного спорта из-за вторжения в Украину.

Остальным пришлось пробиваться в четвертьфинал на поле, и здесь особенно приятно отмечать два клуба наших легионеров - "Аталанту" Руслана Малиновского и "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко. Более того, они оба на видных ролях, забивают, прославляя Украину в трудное время.

Полностью список участников 1/4 ЛЕ-2021/22 выглядит так:

"РБ Лейпциг" (Германия)

"Рейнджерс" (Шотландия)

"Лион" (Франция)

"Брага" (Португалия)

"Вест Хэм" (Англия)

"Барселона" (Испания)

"Аталанта" (Италия)

"Айнтрахт" (Германия)

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов ЛЕ пройдет уже в пятницу, 18 марта. Ограничений больше нет - клубы из одной страны могут встречаться друг с другом.