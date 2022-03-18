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Ярмоленко, Малиновский и Барса: определились все участники 1/4 финала Лиги Европы
География четвертьфиналистов максимально широка
Getty Images / Global Images Ukraine
Итак, сегодня определились все участники 1/4 финала ЛЕ.
"РБ Лейпциг" прошел туда без боя - ранее "Спартак", как и российские сборные, просто выгнали из международного спорта из-за вторжения в Украину.
Остальным пришлось пробиваться в четвертьфинал на поле, и здесь особенно приятно отмечать два клуба наших легионеров - "Аталанту" Руслана Малиновского и "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко. Более того, они оба на видных ролях, забивают, прославляя Украину в трудное время.
Полностью список участников 1/4 ЛЕ-2021/22 выглядит так:
- "РБ Лейпциг" (Германия)
- "Рейнджерс" (Шотландия)
- "Лион" (Франция)
- "Брага" (Португалия)
- "Вест Хэм" (Англия)
- "Барселона" (Испания)
- "Аталанта" (Италия)
- "Айнтрахт" (Германия)
Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов ЛЕ пройдет уже в пятницу, 18 марта. Ограничений больше нет - клубы из одной страны могут встречаться друг с другом.
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