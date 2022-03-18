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Фактор Ярмоленко. ВИДЕО, как Вест Хэм прошел Севилью благодаря голу украинца

Лига Европы
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Вест Хэм - Севилья, Лига Европы, 17 марта 2022

Фактор Ярмоленко. ВИДЕО, как Вест Хэм прошел Севилью благодаря голу украинца

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Вест Хэм – Севилья, которые встречались в 1/8 финала Лиги Европы. Первый поединок завершился минимальной победой андалусцев. Во втором же Соучек сравнял перед перерывом. На 88-й Мойес выпустил на замену Андрея Ярмоленко, а на 112-й он забил второй мяч молотобойцев, который вывел Вест Хэм в четвертьфинал. Следует заметить, что украинец забивает во втором матче подряд – в минувшие выходные он поразил ворота Астон Виллы.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
Вест Хэм - Севилья 2:0
первый матч 0:1
Голы: Соучек 39, Ярмоленко 112

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В статье: Андрей Ярмоленко Севилья Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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