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Барселона съездит во Франкфурт. Малиновский и Ярмоленко узнали соперников в ¼ финала Лиги Европы
В этом году без "Севильи". Зато финал будет на ее стадионе, вот это ирония…
Getty Images / Global Images Ukraine
Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы УЕФА-2021/22, мероприятие состоялось 18 марта в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне. Своих соперников узнали украинцы Руслан Малиновский и Андрей Ярмоленко. Пары – следующие:
"РБ Лейпциг" – "Аталанта"
"Айнтрахт" – "Барселона"
"Вест Хэм" – "Лион"
"Брага" – "Рейнджерс"
Победитель пары "РБ Лейпциг" – "Аталанта" сыграет с победителем пары "Брага" – "Рейнджерс". Соответственно, триумфатор пары "Айнтрахт" – "Барселона" встретится в полуфинале с триумфатором пары "Вест Хэм" – "Лион".
Когда пройдут матчи? Четвертьфиналы: 7 апреля, 14 апреля. Полуфиналы: 28 апреля, 5 мая. Финал Лиги Европы-2022 пройдет 18 мая в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Напомним, "нервионцы" покинули розыгрыш турнира в 1/8 финала в рамках дуэли с "Вест Хэмом" (2:1 по сумме двух матчей) – победный гол забил украинец Андрей Ярмоленко.
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