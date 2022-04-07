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Традиционное решение Мойеса. Ярмоленко остался в запасе в матче Лиги Европы

Лига Европы
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Ждем во втором тайме

Традиционное решение Мойеса. Ярмоленко остался в запасе в матче Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В одной из пар 1/4 финала Лиги Европы между собой сыграют "Вест Хэм" и "Лион". Стали известны стартовые составы команд.

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В запасе остался Андрей Ярмоленко. Украинец не играл с первые минут с матча кубка Англии, который прошел второго февраля. Всего на счету Андрея 30 матчей и три результативных действия.

Матч "Вест Хэм" - "Лион" начнется в 22:00. Текстовая трансляция будет доступна на UA-Футбол.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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