Традиционное решение Мойеса. Ярмоленко остался в запасе в матче Лиги Европы

В одной из пар 1/4 финала Лиги Европы между собой сыграют "Вест Хэм" и "Лион". Стали известны стартовые составы команд.

В запасе остался Андрей Ярмоленко. Украинец не играл с первые минут с матча кубка Англии, который прошел второго февраля. Всего на счету Андрея 30 матчей и три результативных действия.

Here's how we line up for tonight's quarter-final first leg...#WHUOL | #UEL pic.twitter.com/oyANk2RCWc