ЛЕ. Лейпциг - Аталанта 1:1. Без Малиновского и без победителя

Лига Европы. Четвертьфинал. Первый матч

Лейпциг. "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" - "Аталанта" 1:1

Голы: Орбан 58 - Муриэль 17

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Гвардиол (Халстенберг 73), Хенрихс (Мукиэле 87), Лаймер, Кампль, Анхелиньо, Ольмо (Собослай 73), Нкунку (Новоа 87), Андре Силва (Форсберг 62)

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста (Пеццелла 89), Паломино, Демираль, Хатебур, Де Роон, Фройлер (Миранчук 67), Коопмейнерс, Пашалич (Бога 61), Пессина (Скальвини 61), Муриэль (Сапата 61)

Предупреждения: Гвардиол 51, Халстенберг 85 - Паломино 3

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Это противостояние должно было стать украшением четвертьфинала Лиги Европы, а то и Еврокубков вообще. Оба клуба самобытные, с ясной концепцией, яркие примеры правильного строительства с фундамента. Два года назад они были в двух минутах от встречи в полуфинале Лиги Чемпионов. В этом сезоне в ЛЧ не преуспели, но в ЛЕ выглядели сильно, особенно в атаке. "Лейпциг" прошел "Реал Сосьедад" с 2:2 и 3:1. "Аталанта" выиграла все четыре матча у "Олимпиакоса" и "Байера", забив в них девять мячей.

Вместе с тем, команды несколько отвлечены. "Аталанта" набрала лишь десять очков и забила восемь мячей в десяти последних турах Серии А, играет там реально плохо. Говорят о конце эры. У "Лейпцига" как раз в Бундеслиге отличная серия - 26 очков и 31 забитый в 11-ти матчах. В таблице 2022-го года он первый. Но из-за слабого начала сезона далеко не обеспечил место в Лиге Чемпионов. К тому же, тренеры команд заявили, что все решится в ответном матче, а в первом нужно прежде всего играть осторожно.

Первый тайм скорее и был таким. В принципе, разочаровывающим. Его счет по ударам по воротам - 5:7, скорости не были высокими. При этом чувствовалась, что "Аталанта" переигрывает соперника. Джан Пьеро Гасперини удивил его переходом на игру с четырьмя защитниками. Хотя гол был чисто индивидуальным. Луис Муриэль прорвался с левого фланга в штрафную и поразил дальнюю "девятку". Также в одиночку прорвался по центру и чуть не попал низом. Пашалич прорвался сам и с острого угла попал в стойку.

Хозяева также создали не с какой-то хитрой комбинации. А с потери соперника возле своей штрафной и неспособности выбить из нее. Тогда Андре Силва покатил мяч в стойку.

Второй тайм гости начали ударом Муриэля. Гулачи потащил. Им еще и повезло. Демираль зацепил ногой Нкунку, но Муссо вытащил вовсе не плохой пенальти Силвы, а также добивание головой. Но тут же пропустил. Защитник Орбан на опережении замкнул заброс Анхелиньо слева. Гасперини отреагировал тремя заменами, две из них - Сапата и Скальвини - разыграли в штрафной, и последний умудрился пробить выше. Коопмейнерс прорвался справа и пробил низом в стойку. Собослай головой замыкал в перекладину. Наконец пошла игра.

На 90-ой минуте гости не пропустили чудом. Хаос в штрафной площадке, все пытаются пробить и попадают в Демираля на линии ворот. Причем показалось, что нанести лучший удар помешал свой же, Форсберг. За минуту до этого Собослай прорвался и пробивал в ближний угол - Муссо вытащил. За минуту после этого Коопмейнерс прорвался и был в последний момент заблокирован.

Осторожный первый тайм, в котором "Аталанта" была получше, великолепный второй, в котором получше был "Лейпциг". В целом же равный матч, в котором команды наиграли на 2:2 или 3:3. 35 ударов по воротам, из них 11 в створ и четыре в каркас, Как бы то ни было, все решится в Бергамо. И там уже оба тайма должны быть великолепными.

Руслану Малиновскому прогнозировали место в стартовом составе. Тем более, что "Олимпиакосу" и "Байеру" забил три мяча, добавив к ним два ассиста. Но сегодня команда выглядела хорошо и без него. Главное - играла быстро, чего ей не хватает в лиге. Неясно было, почему его заменили в перерыве матча Серии А против "Наполи" в воскресенье. С целью поберечь на этот матч или же из-за тенденции последних месяцев в лиге - неспособности завести заторможенную игру команды? Получается, из-за второго.