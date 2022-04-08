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ЛЕ. Вест Хэм - Лион 1:1. Яркое камео Тете

Лига Европы
(1 голосов)

Вингер Шахтера посодействовал голу в ворота хаммерс 

ЛЕ. Вест Хэм - Лион 1:1. Яркое камео Тете

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, четвертьфинал, первый матч. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” - “Лион” 1:1

Голы: Боуэн 52 - Ндомбеле 66

"Вест Хэм": Ареоля - Фредерикс, Доусон, Зима, Крессуэлл - Соучек, Райс - Боуэн, Бенрахма (Джонсон 46), Форнальс - Антонио

"Лион": Лопеш - Эмерсон, Лукеба, Боатенг (Токо Экамби 64), Густо - Ндомбеле, Мендеш (Денайер 90) - Ауар, Пакета, Февр (Тете 64) - Дембеле

Предупреждения: Антонио 88, Боуэн 90+5

Удаление: Крессуэлл 45+3

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В статье: Андрей Ярмоленко Лига Европы Лион Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Тете
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