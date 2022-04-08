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ЛЕ. Вест Хэм - Лион 1:1. Яркое камео Тете
Вингер Шахтера посодействовал голу в ворота хаммерс
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, четвертьфинал, первый матч. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” - “Лион” 1:1
Голы: Боуэн 52 - Ндомбеле 66
"Вест Хэм": Ареоля - Фредерикс, Доусон, Зима, Крессуэлл - Соучек, Райс - Боуэн, Бенрахма (Джонсон 46), Форнальс - Антонио
"Лион": Лопеш - Эмерсон, Лукеба, Боатенг (Токо Экамби 64), Густо - Ндомбеле, Мендеш (Денайер 90) - Ауар, Пакета, Февр (Тете 64) - Дембеле
Предупреждения: Антонио 88, Боуэн 90+5
Удаление: Крессуэлл 45+3
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