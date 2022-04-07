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Развязка через неделю. РБ Лейпциг - Аталанта 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Впереди еще один интересный матч

Развязка через неделю. РБ Лейпциг - Аталанта 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы "РБ Лейпциг" и "Аталанта" расписали ничью 1:1. Если итальянцы смогли первыми открыть счет, то вскоре после перерыва "быки" ответили своим точным ударом, оставив все интересное на ответный матч.

Украинец Руслан Малиновский всю игру провел в запасе.

Читайте такжеЛЕ. Лейпциг - Аталанта 1:1. Без Малиновского и без победителя

Лиги Европы, 1/4 финала
"РБ Лейпциг" - "Аталанта" 1:1
Голы: Орбан 58 - Муриэль 17

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В статье: Аталанта (Бергамо) РБ Лейпциг
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