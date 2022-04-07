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Развязка через неделю. РБ Лейпциг - Аталанта 1:1. Видео голов и обзор матча
Впереди еще один интересный матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы "РБ Лейпциг" и "Аталанта" расписали ничью 1:1. Если итальянцы смогли первыми открыть счет, то вскоре после перерыва "быки" ответили своим точным ударом, оставив все интересное на ответный матч.
Украинец Руслан Малиновский всю игру провел в запасе.
Лиги Европы, 1/4 финала
"РБ Лейпциг" - "Аталанта" 1:1
Голы: Орбан 58 - Муриэль 17
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