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ЛЕ. Брага – Рейнджерс 1:0. Оружейники поберегли патроны

Лига Европы
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Крайне осторожная игра с обеих сторон

ЛЕ. Брага – Рейнджерс 1:0. Оружейники поберегли патроны

Фото: SB Braga

Новина українською

Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч

Брага – Рейнджерс 1:0

Гол: Абель Руис (40)

Брага: Магальяйнс – Карму, Тормена, Фабиано – Гомеш, А. Орта (Минейро, 82), аль-Моатасембелла (Каштру, 83), Коуту (Оливейра, 89) – Р. Орта, Руис (Витор, 75), Медейруш (Фале, 75)

Рейнджерс: Макгрегор – Басси, Балогун (Баришич, 62), Голдсон, Тавернье – Джек (Арибо, 63), Камара, Ландстрём – Кент, Арфилд, Сакала (Руф, 62)

Предупреждения: Карму (22) – Джек (36)

"Брага" и "Рейнджерс" стали единственными уклонистами, не расписавшим ничью со счётом 1:1 в первых матчах 1/4 финала Лиги Европы. Хотя сегодняшний матч имел все шансы и вовсе закончиться без голов, если исходить из игрового сценария. Но всё же выпускнику "Барселоны" Абелю Руису удалось принести своей команде победу после грубой ошибки Балогуна в конце первого тайма.

Шотландцы явно не хотели рисковать, и за весь поединок команда Джованни ван Бронгхорста так и не удосужилась попасть по воротам соперника. Даже проигрывая всю вторую половину, у гостей совсем ничего не клеилось в атаке, хотя они не то чтобы собирались идти ва-банк. "Брагу" такое развитие событий вполне устраивала – Карлуш Карвальяль сегодня напоминал своего соотечественника сеу Жозе судя по тому, как играл его коллектив.

"Оружейники" спокойно довел матч до минимальной победы, особо не пытаясь найти второй гол. "Рейнджерс" тоже ждал финального свистка, отложив продолжение дуэли на "Айброкс". У ван Бронгхорста есть неделя, чтобы подготовиться к ответной встрече. Нужен план Б.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Брага
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