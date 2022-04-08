Хави: Нам не удавалось сдерживать дьявольские контратаки Айнтрахта

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави прокомментировал результат первого матча с "Айнтрахтом" (1:1) в четвертьфинале Лиги Европы.

"Айнтрахт" - очень сложный и физически подготовленный соперник. Мы не знали, как препятствовать его контратакам, были не так подвижны, как обычно, а поле было не в лучшем состоянии.

Мы создали меньше моментов, чем обычно, но удовлетворены результатом. Чаще всего тот, кто владеет инициативой, создает больше моментов, но сегодня было иначе. Нам не удавалось сдерживать их дьявольские контратаки. Но это еврокубковый матч, он и предполагает сложности.

Мы создали много моментов за счет фланговой игры. Гол вышел отличный, чистый талант. Что касается ответного матча, то на Камп Ноу будет тяжело, однако с нами будут наши фанаты. У Пике та же проблема, что давно его беспокоила, надеюсь, не более того", - цитирует Хави Marca.