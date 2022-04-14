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Ярмоленко не выйдет в старте Вест Хэма на игру против Лиона

Лига Европы
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В запасе остался и бразилец Тете

Ярмоленко не выйдет в старте Вест Хэма на игру против Лиона

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня лондонский "Вест Хэм" попытается выйти в полуфинал Лиги Европы. Соперник команды Мойеса - французский "Лион".

Стал известен стартовый состав команд. Украинец Андрей Ярмоленко традиционно остался в запасе. В этом сезоне вингер лишь семь появлялся на поле с первых минут.

Помимо этого, в запасе остался бразилец Тете. Его контракт, напомним, принадлежит "Шахтеру", однако он до конца сезона будет играть за "Лион".

Читайте такжеЛЕ. Вест Хэм - Лион 1:1. Яркое камео Тете

В первой игре "Лион" и "Вест Хэм" сыграл вничью 1:1.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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