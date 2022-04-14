Ярмоленко не выйдет в старте Вест Хэма на игру против Лиона

Сегодня лондонский "Вест Хэм" попытается выйти в полуфинал Лиги Европы. Соперник команды Мойеса - французский "Лион".

Стал известен стартовый состав команд. Украинец Андрей Ярмоленко традиционно остался в запасе. В этом сезоне вингер лишь семь появлялся на поле с первых минут.

Помимо этого, в запасе остался бразилец Тете. Его контракт, напомним, принадлежит "Шахтеру", однако он до конца сезона будет играть за "Лион".

В первой игре "Лион" и "Вест Хэм" сыграл вничью 1:1.