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Ярмоленко не выйдет в старте Вест Хэма на игру против Лиона
В запасе остался и бразилец Тете
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня лондонский "Вест Хэм" попытается выйти в полуфинал Лиги Европы. Соперник команды Мойеса - французский "Лион".
Стал известен стартовый состав команд. Украинец Андрей Ярмоленко традиционно остался в запасе. В этом сезоне вингер лишь семь появлялся на поле с первых минут.
Помимо этого, в запасе остался бразилец Тете. Его контракт, напомним, принадлежит "Шахтеру", однако он до конца сезона будет играть за "Лион".
В первой игре "Лион" и "Вест Хэм" сыграл вничью 1:1.
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