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ЛЕ. Рейнджерс - Брага 3:1. Полное доминирование
Можно было побеждать и в основное время
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, четвертьфинал, ответный матч. Глазго, “Айброкс”
“Рейнджерс” - “Брага” 3:1 (результат первого матча – 0:1)
Голы: Тавернье 2, Тавернье 44 (пен.), Руф 101 - Кармо 83
"Рейнджерс": Макгрегор - Тавернье, Голдсон, Бэсси, Баришич (Балогун 90+1) - Джек (Камара 80), Ландстрем - Рэмзи (Уайт 80), Арибо, Кент - Руф (Эрфилд 106)
"Брага": Матеус - Тормена, Кармо (Фале 119), Оливейра - Гомеш (Медейрош 61), Андре Орта (Моура 46), Аль Мусрати (Минейро 100), Кастро (Горби 106), Силва - Рикарду Орта, Руис (Оливейра 61)
Предупреждения: Руф 85 - Медейрош 105+1
Удаления: Тормена 42, Медейрош 105+1
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