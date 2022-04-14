ЛЕ. Аталанта - РБ Лейпциг 0:2. Конец эры

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "РБ Лейпциг" 0:2 (Первый матч - 1:1)

Голы: Нкунку 18, 87 (пен.)

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Демираль (Скальвини 70), Хатебур, Де Роон, Фройлер (Пашалич 89), Коопмейнерс, Малиновский (Муриэль 58), Бога (Миранчук 70), Сапата

"РБ Лейпциг": Гулачи, Симакан, Орбан, Гвардиол (Халстенберг 80), Хенрихс (Клостерманн 70), Кампль (Поульсен 80), Лаймер (Адамс 70), Анхелиньо, Ольмо, Андре Силва (Собослай 63), Нкунку

Предупреждения: Сапата 58, Фройлер 58, Демираль 59, Коопмейнерс 75, Хатебур 90+1 - Хенрихс 49, Орбан 62, Симакан 90+4, Клостерманн 90+4

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

"Аталанта" сбросила маски. В лиге она выиграла лишь два из последних 11-ти матчей и не особо старается. Джан Пьеро Гасперини признал, что единственный шанс спасти сезон - в Лиге Европы. Более того, повысил ставки, сказав, что выход в полуфинал ЛЕ станет вехой в истории клуба. СМИ добавляли, что исход четвертьфинала даст понять, закончилась ли нынешняя эра клуба. У "Лейпцига" же все гораздо спокойнее и более гладко. 29 очков из 36-ти последних в лиге, полуфинал Кубка. Возможно, это и сыграло.

Доменико Тедеско признал, что в первом матче его "Ред Булл" уступал сопернику, часто терял мячи, плохо строил игру. Требовал лучших владения мячом, свободного пространства, работы под прессингом. Не все удавалось выполнять, "Аталанта" выдавала отрезки серьезного давления. Как ближе к концу первого тайма, в начале второго, в концовке второго. Но даже в это время играла крайне сумбурно, навалой, без особой мысли. А в другие моменты просто упускала игру и позволяла сопернику успокоиться, а то и контратаковать.

Как результат - движения, скоростей и напряжения в матче было достаточно, а вот качества, опасных моментов, приличных ударов по воротам вообще - немного. Поначалу запомнился больше удар Руслана Малиновского с фланга. Его Гулачи не ожидал и отбил с трудом, а Дзаппакоста должен был добивать точнее. В принципе, единственный серьезный удар по воротам до перерыва стал точным. Лаймер развернул контратаку по правому флангу и нашел в штрафной Нкунку для удара в пустые ворота.

Второй тайм хозяева начали давлением. В частности, штрафной удар Коопмейнерса попал в руку защитнику. Следующий, уже почти с линии штрафной площадки, исполнял Малиновский. Вновь попал в руку. ВАР даже позвал арбитра к монитору. Но тот посчитал, что защитник прикрывал корпус. Хотя на самом деле мяч попал в выставленную кисть. Похоже на ошибку Матеу Лаоса. Вскоре ошибся и Муссо, лишь зацепив пальцем легчайший мяч. Ему повезло, что Лаймер промахнулся. Затем вновь повезло гостям. Хатебур замкнул в падении в упор неточно.

К концовке матча появилось ощущение, что кто-то еще забьет. "Аталанта" вроде бы давила, но совершенно без мысли. "Лейпциг" атаковал редко, но с мыслью. Вот он и забил. Нкунку прорывался в двух эпизодах. В первом Муссо потащил его удар. А вот во втором сбил его.

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Что ж, похоже на конец эры "Аталанты". Лиги Чемпионов в следующем году не будет, не факт, что будут Еврокубки вообще. И, в принципе, это справедливо. Поскольку в нынешнем сезоне по игре в целом, по состоянию "Богиня" не заслуживает ничего существенного. Да, Гасперини перед матчем приводил пример "Вильярреала", весьма бледного, практически середняка в лиге, но весьма успешного в Еврокубках. Но не может же быть два таких чуда за одну неделю. Эту дуэль выиграл тот, кто в целом сильнее, собраннее.

Обе команды играют в гостях лучше, чем дома, "Аталанта" играла лучше в Лейпциге, но шансами не воспользовалась. А сегодня не было понятно, как собирается забивать. "Лейпциг" же сыграл очень похоже на игру "Вильярреала" против нее же в декабре, когда команда Унаи Эмери побеждала в Бергамо и выбивала команду Гасперини из Лиги Чемпионов. Еще одна тактическая победа.

Малиновский вышел в стартовом составе впервые после двух матчей. Очень старался, постоянно нагнетал в центре и особенно - на правом фланге. Подавал в штрафную. Вот только то слишком спешил, то опаздывал. Потому в итоге принимал неправильные решения. Когда нужно было бить - пасовал, и наоборот. Впрочем, вся его команда страдала этим сегодня и в последние месяцы.