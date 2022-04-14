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Малиновский без трофея. Аталанта - РБ Лейпциг 0:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

А "быки" в хорошей форме

Малиновский без трофея. Аталанта - РБ Лейпциг 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"РБ Лейпциг" вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв "Аталанту" по сумме двух встреч. На выезде подопечным Тедеско забили два гола, уверенно преодолев итальянский коллектив.

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Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч
"Аталанта" - "РБ Лейпциг" 0:2 (Первый матч - 1:1)
Голы: Нкунку 18, 87 (пен.)

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В статье: Аталанта (Бергамо) РБ Лейпциг
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