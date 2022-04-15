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Без Малиновского и Барсы, но с Ярмоленко. Определились полуфиналисты Лиги Европы

Лига Европы
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Осталось четыре участника

Без Малиновского и Барсы, но с Ярмоленко. Определились полуфиналисты Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Завершились последние матчи четвертьфиналов Лиги Европы. Мы знаем имена всех четырех участников стадии 1/2. Более того, уже даже определенны полуфинальные пары.

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Итак, в 1/2 сыграют четыре команды:

  • "РБ Лейпциг" - "Рейнджерс"
  • "Вест Хэм" - "Айнтрахт"

Полуфиналы пройдут 28-го апреля и пятого мая. Финал состоится 18-го мая в Севильи.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) РБ Лейпциг Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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