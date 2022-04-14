ЛЕ. Лион – Вест Хэм 0:3. Молотки прибили ткачей

Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч

Десин-Шарпьё, "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" – "Вест Хэм" 0:3 (первая игра – 1:1)

Голы: Доусон (38), Райс (44), Боуэн (48)

"Лион": Поллерсбек – Эмерсон, Люкеба, Денайер (Рен-Аделаид, 89), Гюсто – Ндомбеле (Пакета, 46), Тиаго Энрике – Экамби, Ааур (Баркола, 71), Февр (Тете, 46) – Дембеле

"Вест Хэм": Ареоля – Джонсон, Диоп, Доусон, Цоуфал – Райс (Бенрахма, 90+1), Соучек – Форнальс, Лансини (Нобл, 77), Боуэн – Антонио (Ярмоленко, 84)

Предупреждения: Баркола (84) – Диоп (22), Форнальс (85)

"Вест Хэм" смял "Лион" в ответном матче на "Парк Олимпик Лионне", не оставив сопернику никаких шансов. Это первый выход "молотков" в полуфинал еврокубка в 21 веке. Дэвид Мойес действительно творит историю лондонского клуба – сначала спас от вылета, а теперь обеспечил первый континентальный успех с 1976-го года, когда команде удалось достичь финала Кубка обладателей кубков.

"Вест Хэм" сегодня ещё раз доказал, что может всерьёз рассчитывать на победу в турнире. Особенно в свете сенсационного вылета главного фаворита "Барселоны", который пострадал от рук "Айнтрахта" Оливера Гласнера - именно с ними лондонцам предстоит рубиться за выход в финал. "Молотки" выдали очень мощный перфоманс с "Севильей" в прошлом раунде, абсолютно монструозной командой по меркам турнира.

Сегодня был полностью нейтрализована лучшая атака Лиги Европы в лице "Лиона". А впереди чёткие тактические удары по слабостям оппонента вкупе с мощными стандартами – ещё одним неотъемлемым элементом любого претендента на победу в турнире на вылет. Творцы "Лиона" вроде Ндомбеле и Ауара были напрочь лишены кислорода. "Ткачам" не помогли даже выходы бразильцев Лукаса Пакета и нашего доброго знакомого Тете. Это заслуга всей команды работяг, но особенно дуэта Райс-Соучек.

В атаке "Вест Хэм" чётко использовал две главные слабости соперника. "Лион" ужасно обороняется при кроссах, игроки регулярно теряют своих оппонентов. Вторая слабость – подборы у своей штрафной из-за систематических провалов опорной зоны. "Молотки" здорово насыщали штрафную, много кроссили, потом забирали подборы и начинали заново.

Доусон открыл счёт со стандарта на 38-й минуте – Форнальс исполнил качественный навес на ближнюю. А вскоре Райс удвоил перевес, забрав тот самый подбор и выстрелив из-за пределов штрафной. На старте второй половины "молотки" сразу отбили у хозяев желание геройствовать - Боуэн убежал в контратаку, конвертировав в гол гениальную передачу Форнальса через всё поле.

Форнальс не только стал главным героем встречи, но и чётко отобразил разницу в менталитете команд. Пабло легко бы вписался в "Лион", в компанию Пакета и Ауара. Его интеллект, креатив и техника вполне соответствуют их высокому уровню. Но Форнальс у Мойеса пашет как лошадь и собирает карточки за срыв атаки соперника на последних минутах. Французские же творцы играют на чистых мячах. Потому и 0:3.