Главный обидчик команды Малиновского стал игроком недели в ЛЕ

УЕФА подводит итоги недели в Лиге Европы. Был назван лучший игрок ответных матчей стадии 1/4 финала.

Награду прогнозировано забрал Кристофер Нкунку. Вингер "РБ Лейпцига" дважды забил в ворота "Аталанты", что помогло "быкам" с комфортом выйти в полуфинал.

