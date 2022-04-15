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Главный обидчик команды Малиновского стал игроком недели в ЛЕ
И с этим поспорить трудно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА подводит итоги недели в Лиге Европы. Был назван лучший игрок ответных матчей стадии 1/4 финала.
Награду прогнозировано забрал Кристофер Нкунку. Вингер "РБ Лейпцига" дважды забил в ворота "Аталанты", что помогло "быкам" с комфортом выйти в полуфинал.
Two-goal hero Christopher Nkunku scoops Player of the Week! ????????— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 15, 2022
Agree with the order? @hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/w0bMdtm5RK
Отметим, что в сумме Нкунку уже забил 30 голов и отдал 18 голевых передач в этом сезоне. За ним охотятся многие топ-клубы.
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