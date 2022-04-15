  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Главный обидчик команды Малиновского стал игроком недели в ЛЕ
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный обидчик команды Малиновского стал игроком недели в ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

И с этим поспорить трудно

Главный обидчик команды Малиновского стал игроком недели в ЛЕ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

УЕФА подводит итоги недели в Лиге Европы. Был назван лучший игрок ответных матчей стадии 1/4 финала.

Награду прогнозировано забрал Кристофер Нкунку. Вингер "РБ Лейпцига" дважды забил в ворота "Аталанты", что помогло "быкам" с комфортом выйти в полуфинал.

Отметим, что в сумме Нкунку уже забил 30 голов и отдал 18 голевых передач в этом сезоне. За ним охотятся многие топ-клубы.

Читайте такжеПолузащитник Лейпцига в шорт-листе МЮ на лето
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...