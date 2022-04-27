Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лейпциг – Рейнджерс. Анонс и прогноз полуфинала ЛЕ на 28.04.22
"Быки" на пути к первому трофею в истории
Фото: twitter.com/RBLeipzig
Лига Европы УЕФА
Полуфинал, первый матч
Лейпциг, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг – Рейнджерс 22:00
Трансляция – Megogo
РБ Лейпциг
Приход Доменико Тедеско ознаменовал начало новой эпохи в Лейпциге. Дела пошли настолько хорошо, что в клубе уже готовят новый контракт для тренера. В новом году "красные быки" выглядят не только ярчайшей командой Бундеслиги, но и пожалуй самой сильной. "РБ Лейпциг" заметно улучшил своё положение в чемпионате (прыжок с 11-го на 3-е место), а также уверенно идет в кубковых соревнованиях – о чём свидетельствует выход в финал национального кубка и полуфинал Лиги Европы.
Путь в 1/2 выдался для "Лейпцига" весьма непростым. Попали они в ЛЕ, вылетел из группы смерти ЛЧ, где играли в компании с "Манчестер Сити" и "ПСЖ". При этом у себя дома "быки" сумели обыграть "горожан" (2:1), а с парижскими суперзвёздами сыграли вничью (2:2). Уже в плей-офф ЛЕ команда Тедеско лихо проявила себя и на выезде, где были добыты победу и над "Реал Сосьедад" (1:3), и над грозной "Аталантой" (0:2) в прошлом раунде.
Нкунку забил 3 гола в ЛЕ, включая дубль в ворота бергамасков. Кристофера стоит ждать вместе с Андре Силвой с первых минут. Из-за дисквалификаций первую игру с "Рейнджерс" пропустит Кампль, но с нынешней формой Лаймера это не должно стать проблемой. А вот без Орбана и Симакана придётся обходиться резервистами Клостерманном и Хальстенбергом.
Рейнджерс
У "Рейджерс" похожий расклад. В чемпионате положение приличное, но шансов на титул нет (-6 от "Селтика" за 4 тура до финиша). Зато команда преуспела в кубковых соревнованиях – тоже вышла в финал национального Кубка. "Рейнджерс" тоже сменил наставника по ходу сезона, и Джованни ван Бронкхорст пока справляется на ура: всего 4 поражения в 33 матчах и показатель в 2.27 набранных очка в среднем за игру.
На пути к полуфинала "Рейджерс" прошёл другую немецкую команду – дортмундскую "Боруссию". Шотландцы предложили "шмелям" нешуточный уровень интенсивности, так что типичный немецкий стиль их вовсе не пугает.
"Рейнджерсу" будет не так просто эксплуатировать кадровые проблемы "Лейпцига" в защите из-за собственных потерь. Основные игроки группы атаки Морелос и Руф травмированы. Есть вариант с Сакалой на острие или ложной девяткой, которую могут исполнить Арибо или Арфилд.
Статистика и факты
- В последних 5 из 6 матчей "Рейнджерс" в турнире было забито минимум 3 гола
- "Лейпциг" не проигрывал в 5 последних матчах турнира
- У Нкунку 10 голов в еврокубках в этом сезоне
- У "Рейнджерс" лучшая атака ЛЕ (19 голов)
- "Лейпциг" наносит больше всего ударов в створ в среднем за матч (7)
- Правый защитник "Рейнджерс" Таварнье – самый результативный игрок турнира (6+2)
Ориентировочные составы
"Лейпциг": Гулачи; Клостерманн, Гвардиол, Хальстенберг; Хенрикс, Лаймер, Форсберг, Анхелиньо; Ольмо; Андре Силва, Нкунку
"Рейнджерс": Макгрегор; Таверниер, Голдсон, Басси, Баришич; Лундстрам, Джек; Арфилд, Арибо, Кент; Сакала
Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч РБ Лейпциг – Рейнджерс от UA-Футбол
"Рейджерс" забивал на выезде в 4 из 6 раз в этом розыгрыше ЛЕ. Кадровые потери "быков" в защите и 19 забитых голов шотландцами в турнире намекают, что команда ван Бронхорста может рассчитывать на забитый мяч. В то же время в атаке Нкунку-Силва-Ольмо так же сомневаться не стоит. Прогноз: победа "РБ Лейпцига" 3:1. Ставка: обе забьют с коэффициентом 2.2.
Популярное сейчас
- Сезон Первой и Второй лиги Украины по футболу будет завершен досрочно
- СМИ: В середине мая "Л/ДНР" cобираются провести референдумы о присоединении к россии
- путин в очередной раз пригрозил Западу "молниеносными ударами"
- Минобороны Турции: Зеленский и путин могут встретиться уже в ближайшие дни
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО