Лига Европы УЕФА Полуфинал, первый матч Лейпциг, Ред Булл Арена РБ Лейпциг – Рейнджерс 22:00 Трансляция – Megogo

РБ Лейпциг

Приход Доменико Тедеско ознаменовал начало новой эпохи в Лейпциге. Дела пошли настолько хорошо, что в клубе уже готовят новый контракт для тренера. В новом году "красные быки" выглядят не только ярчайшей командой Бундеслиги, но и пожалуй самой сильной. "РБ Лейпциг" заметно улучшил своё положение в чемпионате (прыжок с 11-го на 3-е место), а также уверенно идет в кубковых соревнованиях – о чём свидетельствует выход в финал национального кубка и полуфинал Лиги Европы.

Путь в 1/2 выдался для "Лейпцига" весьма непростым. Попали они в ЛЕ, вылетел из группы смерти ЛЧ, где играли в компании с "Манчестер Сити" и "ПСЖ". При этом у себя дома "быки" сумели обыграть "горожан" (2:1), а с парижскими суперзвёздами сыграли вничью (2:2). Уже в плей-офф ЛЕ команда Тедеско лихо проявила себя и на выезде, где были добыты победу и над "Реал Сосьедад" (1:3), и над грозной "Аталантой" (0:2) в прошлом раунде.

Нкунку забил 3 гола в ЛЕ, включая дубль в ворота бергамасков. Кристофера стоит ждать вместе с Андре Силвой с первых минут. Из-за дисквалификаций первую игру с "Рейнджерс" пропустит Кампль, но с нынешней формой Лаймера это не должно стать проблемой. А вот без Орбана и Симакана придётся обходиться резервистами Клостерманном и Хальстенбергом.

Рейнджерс

У "Рейджерс" похожий расклад. В чемпионате положение приличное, но шансов на титул нет (-6 от "Селтика" за 4 тура до финиша). Зато команда преуспела в кубковых соревнованиях – тоже вышла в финал национального Кубка. "Рейнджерс" тоже сменил наставника по ходу сезона, и Джованни ван Бронкхорст пока справляется на ура: всего 4 поражения в 33 матчах и показатель в 2.27 набранных очка в среднем за игру.

На пути к полуфинала "Рейджерс" прошёл другую немецкую команду – дортмундскую "Боруссию". Шотландцы предложили "шмелям" нешуточный уровень интенсивности, так что типичный немецкий стиль их вовсе не пугает.

"Рейнджерсу" будет не так просто эксплуатировать кадровые проблемы "Лейпцига" в защите из-за собственных потерь. Основные игроки группы атаки Морелос и Руф травмированы. Есть вариант с Сакалой на острие или ложной девяткой, которую могут исполнить Арибо или Арфилд.

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Статистика и факты

В последних 5 из 6 матчей "Рейнджерс" в турнире было забито минимум 3 гола

"Лейпциг" не проигрывал в 5 последних матчах турнира

У Нкунку 10 голов в еврокубках в этом сезоне

У "Рейнджерс" лучшая атака ЛЕ (19 голов)

"Лейпциг" наносит больше всего ударов в створ в среднем за матч (7)

Правый защитник "Рейнджерс" Таварнье – самый результативный игрок турнира (6+2)

Ориентировочные составы

"Лейпциг": Гулачи; Клостерманн, Гвардиол, Хальстенберг; Хенрикс, Лаймер, Форсберг, Анхелиньо; Ольмо; Андре Силва, Нкунку

"Рейнджерс": Макгрегор; Таверниер, Голдсон, Басси, Баришич; Лундстрам, Джек; Арфилд, Арибо, Кент; Сакала

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Рейнджерс от UA-Футбол

"Рейджерс" забивал на выезде в 4 из 6 раз в этом розыгрыше ЛЕ. Кадровые потери "быков" в защите и 19 забитых голов шотландцами в турнире намекают, что команда ван Бронхорста может рассчитывать на забитый мяч. В то же время в атаке Нкунку-Силва-Ольмо так же сомневаться не стоит. Прогноз: победа "РБ Лейпцига" 3:1. Ставка: обе забьют с коэффициентом 2.2.