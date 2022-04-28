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ЛЕ. РБ Лейпциг – Рейнджерс 1:0. Трудная победа быков

Лига Европы
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Анхелиньо пробил шотландский автобус 

ЛЕ. РБ Лейпциг – Рейнджерс 1:0. Трудная победа быков

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Новина українською

Лига Европы. Полуфинал, первый матч

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Рейнджерс 1:0

Гол: Анхелиньо 85

"Лейпциг": Гулачи – Клостерманн, Гвардиол, Хальстенберг – Хенрикс (Мукиеле, 90), Лаймер, Адамс, Анхелиньо – Ольмо (Форсберг, 71) – Собослаи (Андре Силва, 71), Нкунку (Поульсен, 89)

"Рейнджерс": Макгрегор – Таверниер, Голдсон, Басси, Лундстрам, Баришич – Джек (Сэндс, 83), Камара, Арибо (Арфилд, 83) – Кент, Райт (Сакала, 69)

Предупреждение: Голдсон 90+2

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В статье: Рейнджерс (Глазго) РБ Лейпциг
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