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ЛЕ. РБ Лейпциг – Рейнджерс 1:0. Трудная победа быков
Анхелиньо пробил шотландский автобус
Фото: Maja Hitij/Getty Images
Лига Европы. Полуфинал, первый матч
Лейпциг, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг – Рейнджерс 1:0
Гол: Анхелиньо 85
"Лейпциг": Гулачи – Клостерманн, Гвардиол, Хальстенберг – Хенрикс (Мукиеле, 90), Лаймер, Адамс, Анхелиньо – Ольмо (Форсберг, 71) – Собослаи (Андре Силва, 71), Нкунку (Поульсен, 89)
"Рейнджерс": Макгрегор – Таверниер, Голдсон, Басси, Лундстрам, Баришич – Джек (Сэндс, 83), Камара, Арибо (Арфилд, 83) – Кент, Райт (Сакала, 69)
Предупреждение: Голдсон 90+2
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