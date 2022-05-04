Рейнджерс – РБ Лейпциг. Прогноз матча 1/2 финала ЛЕ на 05.05.22

Лиге Европы. 1/2 финала, ответный матч

5 мая. Глазго, "Айброкс"

"Рейнджерс" 22:00 "РБ Лейпциг"

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Рейнджерс

На прошлой неделе "Рейнджерс" приехал в Германию и поставил приличный автобус, допустив всего два момента за первые 85 минут, которые Нкунку упустил. Но незадолго до конца основного времени Анхелиньо всё-таки пробил Макгрегора. Гол испанца полностью меняет расклад перед ответной игрой, и вынудит Джованни ван Бронкхорста изменить план команды на игру.

Теперь "Рейнджерс" нужно что-то показать в атаке. Шотландцы уже отыгрывались с 0:1 в прошлом раунде, в ответной игре задавив "Брагу" на своём поле (3:1). Тогда "джерс" начали агрессивно и забили уже на второй минуте. Но решаться ли они разыграть дерзкий гамбит против "Лейпцига" – открытый вопрос. В отличии от "Браги", "быки" приветствуют игру на встречных курсах, и осторожничать – не в их духе.

Травма основного форварда "Рейнджерс" Кемара Руфа может усложнить задачу. Если он не успеет восстановиться, ван Бронкхорсту придётся либо использовать на острие ложную девятку Джо Арибо, либо пихать туда Фэшна Сакала, который на выходных забил "Селтику" (1:1), но действовал с фланга.

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

РБ Лейпциг

Борьба сразу на трёх фронтах стала сказываться на результатах "РБ Лейпцига". На фоне выхода в финал Кубка Германии и успеха в первой встрече с "Рейнджерс", команда Доменико Тедеско просела в чемпионате, проиграв две последние встречи – "Униону" (1:2) и "Боруссии" Менхенгладбах (3:1).

А в Бундеслиге "быки" вовсе не в том положении, чтобы разбрасываться очками. Эти два фиаско позволили "Фрайбургу" выбить РБ из топ-4, и могут помешать "Лейпцигу" пробиться в Лигу Чемпионов из чемпионата. С другой стороны, ещё два удачных результата в ЛЕ, и путёвка будет у них в руках.

Тедеско ожидает, что "Рейнджерс" будет играть в совсем другой футбол в ответном матче. Поэтому уверен, что его команда обязана будет забивать на "Айброкс", если хочет выйти в финал. Короче говоря, ждём гораздо более открытой и яркой игры.

Статистика и факты

"Лейпциг" не проигрывал в 6 последних матчах ЛЕ

"Лейпциг" ранее не выходил в финалы еврокубков

На своём поле "Рейнджерс" в среднем бьёт и забивает в два раза чаще, чем на выезде (2 гола против 1, 16 ударов против 8 в гостях)

В последних трёх матчах "Лейпцига" в турнире было забито меньше 3 голов

У Нкунку 10 голов в 11 еврокубковых матчах сезона (7 в ЛЧ, 3 в ЛЕ)

Ориентировочные составы

"Рейнджерс": Макгрегор – Таверниер, Голдсон, Басси, Баришич – Камара, Лундстрам, Джек – Арибо, Кент – Руф

"РБ Лейпциг": Гулачи – Симакан, Орбан, Гвардиол – Хенрихс, Кампль, Лаймер, Анхелиньо – Ольмо – Нкунку, Андре Силва

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Рейнджерс – РБ Лейпциг от UA-Футбол

"Рейнджерс" вынужден будет предложить совсем другую игру на "Айброкс", но это вряд ли увеличит их шансы на успех. "РБ Лейпциг" почти каждую неделю играет с соперниками на встречных курсах в Бундеслиге, в отличии от соперника. И чувствует себя при таком сценарии как рыба в воде. Прогноз: победа "Лейпцига" 1:2. Ставка: тотал больше 2.5 с коэффициентом в районе 1.94.