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Мойес: У нас с Айнтрахтом равные шансы на выход в финал Лиги Европы
В первом матче "Вест Хэм" потерпел поражение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес поделился ожиданиями от ответного матча с "Айнтрахтом" в 1/2 финала Лиги Европы. Первая встреча завершилась поражением "молотобойцев" (1:2).
"Я не узнал ничего нового об "Айнтрахте" [по первому матчу]. Знал, в какой футбол они играют. Считаю, что команды были равны. Возможно, мы увидим другой футбол, но мы считаем, что у нас такие же шансы на выход в финал, как и у них.
Нам нужно догонять, потому что мы уступаем в один мяч, но с другой стороны именно они должны защищать преимущество", - приводит слова Мойеса официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч "Айнтрахт" - "Вест Хэм" состоится сегодня и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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