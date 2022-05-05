Мойес: У нас с Айнтрахтом равные шансы на выход в финал Лиги Европы

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес поделился ожиданиями от ответного матча с "Айнтрахтом" в 1/2 финала Лиги Европы. Первая встреча завершилась поражением "молотобойцев" (1:2).

"Я не узнал ничего нового об "Айнтрахте" [по первому матчу]. Знал, в какой футбол они играют. Считаю, что команды были равны. Возможно, мы увидим другой футбол, но мы считаем, что у нас такие же шансы на выход в финал, как и у них.

Нам нужно догонять, потому что мы уступаем в один мяч, но с другой стороны именно они должны защищать преимущество", - приводит слова Мойеса официальный сайт УЕФА.