  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Мойес: У нас с Айнтрахтом равные шансы на выход в финал Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мойес: У нас с Айнтрахтом равные шансы на выход в финал Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

В первом матче "Вест Хэм" потерпел поражение

Мойес: У нас с Айнтрахтом равные шансы на выход в финал Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес поделился ожиданиями от ответного матча с "Айнтрахтом" в 1/2 финала Лиги Европы. Первая встреча завершилась поражением "молотобойцев" (1:2).

"Я не узнал ничего нового об "Айнтрахте" [по первому матчу]. Знал, в какой футбол они играют. Считаю, что команды были равны. Возможно, мы увидим другой футбол, но мы считаем, что у нас такие же шансы на выход в финал, как и у них.

Нам нужно догонять, потому что мы уступаем в один мяч, но с другой стороны именно они должны защищать преимущество", - приводит слова Мойеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч "Айнтрахт" - "Вест Хэм" состоится сегодня и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Читайте такжеАйнтрахт - Вест Хэм. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Лиги Европы на 05.05.2022

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэвид Мойес Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде