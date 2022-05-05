Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Айнтрахт - Вест Хэм 1:0. Франкфурт отправляется в Севилью
Единственный гол забил колумбийский форвард Борре
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, полуфинал, ответный матч. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”
“Айнтрахт” Франкфурт – “Вест Хэм” 1:0 (результат первого матча – 2:1)
Гол: Борре 26
"Айнтрахт": Трапп – Тута, Хинтереггер (Туре 8), Н'Дика – Кнауфф, Соу, Роде (Якич 76), Костич – Хауге (Хрустич 82), Борре (Пасиенсия 83), Камада
"Вест Хэм": Ареоля – Цоуфал (Ярмоленко 87), Доусон, Зума, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Лансини (Джонсон 22), Форнальс (Бенрахма 74) – Антонио
Предупреждения: Н'Дика 43, Роде 66, Кнауфф 81, Трапп 90+1 – Райс 45+3, Бенрахма 81
Удаление: Крессуэлл 19
Популярное сейчас
- Арестович заявил об освобождении Азовстали. Его слова опровергают с передовой - ВИДЕО
- Эта операция затянулась, - лукашенко
- Ребров скромно отреагировал на взятие первого трофея на Ближнем Востоке
- Минус еврокубки и Лига Наций. УЕФА отстраняет россию от футбола на следующий сезон
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО