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ЛЕ. Айнтрахт - Вест Хэм 1:0. Франкфурт отправляется в Севилью

Лига Европы
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Единственный гол забил колумбийский форвард Борре 

ЛЕ. Айнтрахт - Вест Хэм 1:0. Франкфурт отправляется в Севилью

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, полуфинал, ответный матч. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Вест Хэм” 1:0 (результат первого матча – 2:1)

Гол: Борре 26

"Айнтрахт": Трапп – Тута, Хинтереггер (Туре 8), Н'Дика – Кнауфф, Соу, Роде (Якич 76), Костич – Хауге (Хрустич 82), Борре (Пасиенсия 83), Камада

"Вест Хэм": Ареоля – Цоуфал (Ярмоленко 87), Доусон, Зума, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Лансини (Джонсон 22), Форнальс (Бенрахма 74) – Антонио

Предупреждения: Н'Дика 43, Роде 66, Кнауфф 81, Трапп 90+1 – Райс 45+3, Бенрахма 81

Удаление: Крессуэлл 19

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В статье: Андрей Ярмоленко Лига Европы Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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