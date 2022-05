К сожалению, предсказуемо. Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч ЛЕ

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы между собой встретятся "Айнтрахт" и "Вест Хэм". Неделю назад немецкая сторона победила со счетом 2:1.

Стали известны стартовые составы коллективов. Украинец Андрей Ярмоленко остался в запасе. Неделю назад он всю игру провел на скамейке запасных.

Here's how we line up for the second leg of our Europa League semi-final in Frankfurt...#UEL | #SGEWHU pic.twitter.com/vjwylpbPvm