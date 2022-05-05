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К сожалению, предсказуемо. Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч ЛЕ

Лига Европы
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Попытка камбэка без украинца

К сожалению, предсказуемо. Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч ЛЕ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ответном полуфинальном матче Лиги Европы между собой встретятся "Айнтрахт" и "Вест Хэм". Неделю назад немецкая сторона победила со счетом 2:1.

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Стали известны стартовые составы коллективов. Украинец Андрей Ярмоленко остался в запасе. Неделю назад он всю игру провел на скамейке запасных.

Матч "Айнтрахт" - "Вест Хэм" начнется в 22:00.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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