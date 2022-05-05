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К сожалению, предсказуемо. Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч ЛЕ
Попытка камбэка без украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном полуфинальном матче Лиги Европы между собой встретятся "Айнтрахт" и "Вест Хэм". Неделю назад немецкая сторона победила со счетом 2:1.
Стали известны стартовые составы коллективов. Украинец Андрей Ярмоленко остался в запасе. Неделю назад он всю игру провел на скамейке запасных.
Here's how we line up for the second leg of our Europa League semi-final in Frankfurt...#UEL | #SGEWHU pic.twitter.com/vjwylpbPvm— West Ham United (@WestHam) May 5, 2022
Матч "Айнтрахт" - "Вест Хэм" начнется в 22:00.
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