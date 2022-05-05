Без Ярмоленко. Определились финалисты Лиги Европы

Завершились ответные матчи полуфиналов Лиги Европы. Теперь мы знаем имена двух финалистов турнира.

В решающей битве за трофей сразятся "Айнтрахт" и "Рейнджерс". Первые в полуфинале одолели "Вест Хэм" (3:1 по сумме двух встреч), вторые - "РБ Лейпциг" (3:2).

Для обоих коллективов это не первый финал в их истории. В далеком 1980-м году "Айнтрахт" уже завоевывал данный титул, который тогда назывался кубком УЕФА. "Рейнджерс" же брал серебро в 2008-м.

Финал Лиги Европы состоится 18-го мая в Севильи.