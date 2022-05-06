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Ярмоленко провел несколько минут. Айнтрахт – Вест Хэм 1:0. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
(2 голосов)

Айнтрахт - Вест Хэм ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.05.2022 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Ярмоленко провел несколько минут. Айнтрахт – Вест Хэм 1:0. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинец Андрей Ярмоленко сыграл несколько минут за "Вест Хэм" – возможно, это были его последние минуты в Лиге Европы в футболке "молотобойцев". В целом, интересное противостояние, сильнее оказался обидчик "Барселоны" "Айнтрахт".


На финал у немцев будет большая мотивация, ведь это шанс сыграть в группе следующей Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор победы команды из Франкфурта.

Лига Европы, полуфинал, ответный матч. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”
“Айнтрахт” Франкфурт – “Вест Хэм” 1:0 (результат первого матча – 2:1)
Гол: Борре 26

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В статье: Лига Европы Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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