Ярмоленко провел несколько минут. Айнтрахт – Вест Хэм 1:0. Обзор матча, видео голов

Украинец Андрей Ярмоленко сыграл несколько минут за "Вест Хэм" – возможно, это были его последние минуты в Лиге Европы в футболке "молотобойцев". В целом, интересное противостояние, сильнее оказался обидчик "Барселоны" "Айнтрахт".



На финал у немцев будет большая мотивация, ведь это шанс сыграть в группе следующей Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор победы команды из Франкфурта.

Лига Европы, полуфинал, ответный матч. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Вест Хэм” 1:0 (результат первого матча – 2:1)

Гол: Борре 26