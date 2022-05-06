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Шотландский прорыв. Рейнджерс – Лейпциг 3:1. Видео голов и обзор матча, полуфинал ЛЕ
Рейнджерс - Лейпциг ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.05.2022 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Рейнджерс" уступил в первом полуфинальном матче Лиги Европы, но во втором взял убедительный реванш у "Лейпцига" и прошел в финал. Очень эмоциональной получилась битва – игроки обеих команд стремились победить, болельщики на трибунах безумно поддерживали хозяев, а тренеры от волнения не находили себе места.
В итоге все закончилось прорывом представителя Шотландии, продолжающей свое восхождение в Таблице коэффициентов. Смотрите видеообзор этого насыщенного матча.
Лиге Европы. 1/2 финала, ответный матч
Глазго, "Айброкс"
"Рейнджерс" – "РБ Лейпциг" 3:1
Голы: Тавернье 18, Камара 24, Ландстрем 80 – Нкунку 79
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