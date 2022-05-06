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Мойес: Вест Хэм прошел в турнире команды, которые были сильнее Айнтрахта
Клуб Андрея Ярмоленко вылетел из Лиги Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал поражение от "Айнтрахта" (1:0) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы. По сумме двух матчей (3:1) лондонцы вылетели из турнира.
"Мы пытались. Создавали моменты, и я считаю, что атаковали острее соперника. Нужно поздравить "Айнтрахт" и пожелать ему всего наилучшего. Шансы, конечно, были. Мы прошли в этом турнире команды, которые, по моему мнению, были сильнее "Айнтрахта".
Если говорить честно, мы, наверное, проиграли это противостояние в первые минуты матча в Лондоне", - цитирует Мойеса официальный сайт УЕФА.
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