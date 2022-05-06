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Названы претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

Лига Европы
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Голосование проходит на сайте УЕФА

Названы претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте турнира опубликовала список кандидатов на звание лучшего игрока недели по итогам прошедших ответных матчей полуфинальной стадии Лиги Европы.

В число претендентов вошли: Деклан Райс ("Вест Хэм"), Кристофер Нкунку ("Лейпциг"), Эван Н'Дика ("Айнтрахт") и Джеймс Тавернье ("Рейнджерс").

На счету Тавернье 1 забитый мяч, 1 отбор и 6 возвратов владения. Нкунку отметился забитым мячом при 68% точных передач. Н'Дика совершил 3 отбора и 12 возвратов владения при точности пасов в 92%. Райс достиг отметки 81% по точности передач.

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Напомним, в финальном матче Лиги Европы встретятся "Айнтрахт" и "Рейнджерс. Поединок пройдет 18 мая в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) РБ Лейпциг Джеймс Тавернье Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Кристофер Нкунку Деклан Райс Эван Ндика
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