Буквально сошел с ума. Как менеджер Вест Хэма получил красную карточку за нападение на болгерл

Вчера, 5 мая, в рамках ответного матча полуфинала Лиги Европы лондонский "Вест Хэм Юнайтед" проиграл немецкому "Айнтрахту" со счетом 1:0 (общий счет по сумме двух встреч – 3:1). На 79-й минуте поединка менеджер "молотобойцев" Дэвид Мойес получил прямую красную карточку.

Специалист был удален арбитром встречи Хесусом Хилем Мансано за нападение на девушку, которая подает мячи. Шотландец не справился с эмоциями и с нескольких метров запульнул в болгерл футбольным снарядом.

59-летний наставник сошел с ума из-за того, что сотрудница стадиона слишком долго возвращала сферу игрокам. К счастью, удар Мойеса оказался неточным, мяч пролетел рядом с головой болгерл. Позже Дэвид извинился за свое поведение.

What on earth is Moyes doing here?? So close to smacking the ball full lid into the back of an unsuspecting kid’s head.



I don’t see what the kid did wrong either. He gives the ball straight to him rather than waiting for the one that went into the stands. https://t.co/G3AFSwTaxo