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Помог сотворить сенсацию. Капитан Рейнджерса - игрок недели в ЛЕ

Лига Европы
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Действительно заслужил

Помог сотворить сенсацию. Капитан Рейнджерса - игрок недели в ЛЕ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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УЕФА продолжает подбивать итоги еврокубковой недели. Был назван лучший игрок ответных полуфинальных матчей Лиги Европы.

Приз получил капитан шотландского "Рейнджерса" Джеймс Тавернье. С его помощью коллектив ван Бронкхорста сумел одолеть "РБ Лейпциг", а сам Тавернье отличился забитым голом.

Напомним, что в финале "Рейнджерс" сыграет против "Айнтрахта".

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Джеймс Тавернье
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