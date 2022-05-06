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Помог сотворить сенсацию. Капитан Рейнджерса - игрок недели в ЛЕ
Действительно заслужил
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА продолжает подбивать итоги еврокубковой недели. Был назван лучший игрок ответных полуфинальных матчей Лиги Европы.
Приз получил капитан шотландского "Рейнджерса" Джеймс Тавернье. С его помощью коллектив ван Бронкхорста сумел одолеть "РБ Лейпциг", а сам Тавернье отличился забитым голом.
???? Rangers captain James Tavernier wins Player of the Week! ????@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/rOm6OfV35K— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 6, 2022
Напомним, что в финале "Рейнджерс" сыграет против "Айнтрахта".
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