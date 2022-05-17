Лига Европы, финал

Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

"Айнтрахт" – "Рейнджерс" 22:00

Айнтрахт

Для "Айнтрахта" этот финал может принести в клубную копилку второй европейский успех, после триумфа в Кубке УЕФА 1979/80. На данный момент "орлы" являются единственной командой турнира, ещё не потерпевшей ни единого поражения. Коллектив Оливера Гласнера легко финишировал на первом месте в крепкой группе с "Фенербахче", "Олимпиакосом" и "Антверпеном", добыв 3 победы и 3 ничьи.

В плей-офф "Айнтрахт" расправился с испанскими любителями контроля мяча. И если проход "Бетиса" шоком не стал, то вот иначе как сенсацией вынос "Барселоны" и не назвать. Смелый прессинг поставил перед каталонцами неразрешимые проблемы. А в 1/2 был "Вест Хэм", которого сначала расстреляли на контратаках, а затем просто перекатали в большинстве в ответной игре.

Перед финалом под вопросом основной центрбек Ндика. Вместе с травмой капитана Хинтереггера это может создать проблемы в защите. Также под вопросом основной вингбек да Коста и юная звезда Линдстрём. Поэтому Гласнер может избрать агрессивный вариант с Костичем и Кнауффом в роли латералей, и попытаться компенсировать недостаток защитников работоспособной десяткой.

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Рейнджерс

"Рейнджерс" крайне неубедительно стартовал в турнире. С двумя поражениями и двумя ничьями "джерс" всё же удалось выйти из квартета, в котором также играли "Лион", "Спарта" и "Брондю". Но в плей-офф команда ван Бронкхорста разошлась.

Вынесли "Боруссию" Дортмунд, забив им 6 мячей. "Црвена Звезда" покусалась только в ответной встречей, а вот "Брагу" после гостевого поражения пришлось проходить с помощью овертайма. А затем был ещё один камбек, и ещё один приговор для немецкого гранда – "РБ Лейпцига". Снова начали с 0:1 на выезде, а затем задавили "быков" дома со счётом 3:1 благодаря энергии трибун.

В отсутствии травмированного Морелоса ван Бронкхорст продолжает обходиться без номинального форварда. Тем не менее, Арибо прекрасно показал себя в роли ложной девятки, особенно в фазе обороны. А за остроту всё равно отвечает вингбек Таверньер с 7 голами за турнир. Их дуэль с Костичем будет невероятной.

Статистика и факты

"Айнтрахт" не проиграл ни единого матча в турнире

"Айнтрахт" выиграл 3 последних встречи в турнире

За пределами "Айброкс" "Рейнджерс" выиграл только одну игру в турнире

Только у "Црвены Звезды" было больше ЖК и КК, чем у финалистов ("Айнтрахт" – 25 ЖК, 2 КК, "Рейнджерс" (22, 1)).

Вингбек "джерс" Таверньер – лучший бомбардир турнира (7 мячей)

Вингбек "орлов" Костич делает в среднем 3 кросса за игру (лучший показатель в турнире)

Оба финалиста предпочитают играть вторым номером (у "Айнтрахт" в среднем 48.1% владения, у "Рейнджес" – 46.7%)

"Рейнджерс" забил со стандартов больше всех в ЛЕ (5 голов), также лидируя в голах с 11-метровых (4 мяча)

Также "Рейнджерс" с запасом худший по потерям в турнире (287). У "Айнтрахта" более чем на сотню меньше

Ориентировочные составы

"Айнтрахт": Трапп – Туре, Тута, Н’Дика – Кнауфф, Соу, Роде, Костич – Хауге, Камада – Борре

"Рейнджерс": Макгрегор – Голдсон, Лундстрам, Басси – Таверньер, Джек, Камара, Баришич – Райт, Арибо, Кент

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Айнтрахт – Рейнджерс от UA-Футбол

"Рейнджерс" доказал, что им по зубам и более сильные немецкие команды, пройдя Дортмунд и "Лейпциг". Но во многом их успех строился на выдающихся домашних матчах с заполненным "Айброкс". А в Севилью также прибудут не менее безумные фанаты Франкфурта. А так "Айнтрахт" справедливо выглядит фаворитом, показыв гораздо более качественный футбол. Хотя схожесть игровых манер команд (ставка на игру без мяча, идентичные схемы, создание угрозы с флангов) может немного подравнять шансы. Прогноз: победа "Айнтрахта" 2:1 в дополнительное время.