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Айнтрахт – Рейнджерс. Прогноз на финал Лиги Европы на 18.05.2022
Сумеет ли "Рейнджерс" остановить третью немецкую команду на пути к титулу?
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, финал
Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"
"Айнтрахт" – "Рейнджерс" 22:00
Айнтрахт
Для "Айнтрахта" этот финал может принести в клубную копилку второй европейский успех, после триумфа в Кубке УЕФА 1979/80. На данный момент "орлы" являются единственной командой турнира, ещё не потерпевшей ни единого поражения. Коллектив Оливера Гласнера легко финишировал на первом месте в крепкой группе с "Фенербахче", "Олимпиакосом" и "Антверпеном", добыв 3 победы и 3 ничьи.
В плей-офф "Айнтрахт" расправился с испанскими любителями контроля мяча. И если проход "Бетиса" шоком не стал, то вот иначе как сенсацией вынос "Барселоны" и не назвать. Смелый прессинг поставил перед каталонцами неразрешимые проблемы. А в 1/2 был "Вест Хэм", которого сначала расстреляли на контратаках, а затем просто перекатали в большинстве в ответной игре.
Перед финалом под вопросом основной центрбек Ндика. Вместе с травмой капитана Хинтереггера это может создать проблемы в защите. Также под вопросом основной вингбек да Коста и юная звезда Линдстрём. Поэтому Гласнер может избрать агрессивный вариант с Костичем и Кнауффом в роли латералей, и попытаться компенсировать недостаток защитников работоспособной десяткой.
Рейнджерс
"Рейнджерс" крайне неубедительно стартовал в турнире. С двумя поражениями и двумя ничьями "джерс" всё же удалось выйти из квартета, в котором также играли "Лион", "Спарта" и "Брондю". Но в плей-офф команда ван Бронкхорста разошлась.
Вынесли "Боруссию" Дортмунд, забив им 6 мячей. "Црвена Звезда" покусалась только в ответной встречей, а вот "Брагу" после гостевого поражения пришлось проходить с помощью овертайма. А затем был ещё один камбек, и ещё один приговор для немецкого гранда – "РБ Лейпцига". Снова начали с 0:1 на выезде, а затем задавили "быков" дома со счётом 3:1 благодаря энергии трибун.
В отсутствии травмированного Морелоса ван Бронкхорст продолжает обходиться без номинального форварда. Тем не менее, Арибо прекрасно показал себя в роли ложной девятки, особенно в фазе обороны. А за остроту всё равно отвечает вингбек Таверньер с 7 голами за турнир. Их дуэль с Костичем будет невероятной.
Статистика и факты
- "Айнтрахт" не проиграл ни единого матча в турнире
- "Айнтрахт" выиграл 3 последних встречи в турнире
- За пределами "Айброкс" "Рейнджерс" выиграл только одну игру в турнире
- Только у "Црвены Звезды" было больше ЖК и КК, чем у финалистов ("Айнтрахт" – 25 ЖК, 2 КК, "Рейнджерс" (22, 1)).
- Вингбек "джерс" Таверньер – лучший бомбардир турнира (7 мячей)
- Вингбек "орлов" Костич делает в среднем 3 кросса за игру (лучший показатель в турнире)
- Оба финалиста предпочитают играть вторым номером (у "Айнтрахт" в среднем 48.1% владения, у "Рейнджес" – 46.7%)
- "Рейнджерс" забил со стандартов больше всех в ЛЕ (5 голов), также лидируя в голах с 11-метровых (4 мяча)
- Также "Рейнджерс" с запасом худший по потерям в турнире (287). У "Айнтрахта" более чем на сотню меньше
Ориентировочные составы
"Айнтрахт": Трапп – Туре, Тута, Н’Дика – Кнауфф, Соу, Роде, Костич – Хауге, Камада – Борре
"Рейнджерс": Макгрегор – Голдсон, Лундстрам, Басси – Таверньер, Джек, Камара, Баришич – Райт, Арибо, Кент
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Айнтрахт – Рейнджерс от UA-Футбол
"Рейнджерс" доказал, что им по зубам и более сильные немецкие команды, пройдя Дортмунд и "Лейпциг". Но во многом их успех строился на выдающихся домашних матчах с заполненным "Айброкс". А в Севилью также прибудут не менее безумные фанаты Франкфурта. А так "Айнтрахт" справедливо выглядит фаворитом, показыв гораздо более качественный футбол. Хотя схожесть игровых манер команд (ставка на игру без мяча, идентичные схемы, создание угрозы с флангов) может немного подравнять шансы. Прогноз: победа "Айнтрахта" 2:1 в дополнительное время.
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