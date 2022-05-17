В среду, 18 мая, в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" "Айнтрахт" и "Рейнджерс" оспорят титул Лиги Европы. На данный момент у обоих клубов по одному европейскому трофею – франкфуртцы брали Кубок УЕФА в 1980-м, а за 8 лет до этого шотландцы привезли в Глазго Кубок кубков.

На пути к финалу "Айнтрахт" не проиграл не одного матча из 12, пройдя "Бетис", "Барселону" и "Вест Хэм". "Рейнджерс" же специализировался на выбивании немцев, до этого пройдя грозную "Боруссию" Дортмунд и набравший ход "РБ Лейпциг".

Увидеть финал Лиги Европы вы сможете в прямом эфире на видеосервисах MEGOGO и Volia TV. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.