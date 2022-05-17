  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Айнтрахт – Рейнджерс. Где и когда смотреть финал Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Айнтрахт – Рейнджерс. Где и когда смотреть финал Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Финал пройдет 18 мая на "Рамон Санчес Писхуан"

Айнтрахт – Рейнджерс. Где и когда смотреть финал Лиги Европы

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В среду, 18 мая, в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" "Айнтрахт" и "Рейнджерс" оспорят титул Лиги Европы. На данный момент у обоих клубов по одному европейскому трофею – франкфуртцы брали Кубок УЕФА в 1980-м, а за 8 лет до этого шотландцы привезли в Глазго Кубок кубков.

На пути к финалу "Айнтрахт" не проиграл не одного матча из 12, пройдя "Бетис", "Барселону" и "Вест Хэм". "Рейнджерс" же специализировался на выбивании немцев, до этого пройдя грозную "Боруссию" Дортмунд и набравший ход "РБ Лейпциг".

Увидеть финал Лиги Европы вы сможете в прямом эфире на видеосервисах MEGOGO и Volia TV. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Если у вас не будет возможности посмотреть финал в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча на UA-Футбол >>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рейнджерс (Глазго) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде