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Айнтрахт – Рейнджерс. Где и когда смотреть финал Лиги Европы
Финал пройдет 18 мая на "Рамон Санчес Писхуан"
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 18 мая, в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" "Айнтрахт" и "Рейнджерс" оспорят титул Лиги Европы. На данный момент у обоих клубов по одному европейскому трофею – франкфуртцы брали Кубок УЕФА в 1980-м, а за 8 лет до этого шотландцы привезли в Глазго Кубок кубков.
На пути к финалу "Айнтрахт" не проиграл не одного матча из 12, пройдя "Бетис", "Барселону" и "Вест Хэм". "Рейнджерс" же специализировался на выбивании немцев, до этого пройдя грозную "Боруссию" Дортмунд и набравший ход "РБ Лейпциг".
Увидеть финал Лиги Европы вы сможете в прямом эфире на видеосервисах MEGOGO и Volia TV. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Если у вас не будет возможности посмотреть финал в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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