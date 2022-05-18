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Айнтрахт – Рейнджерс: внимательно ли вы следили за финалистами ЛЕ 2021/22? Тест от UA-Футбол

Лига Европы
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На десять вопросов есть три минуты

Айнтрахт – Рейнджерс: внимательно ли вы следили за финалистами ЛЕ 2021/22? Тест от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 мая, в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" состоится финальный поединок Лиги Европы 2021/2022. За трофей будут спорить немецкий "Айнтрахт" и шотландский "Рейнджерс", который 14 лет назад играл в финале этого турнира, называвшийся тогда Кубок УЕФА.

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Перед решающим поединком ЛЕ мы предлагаем вам вспомнить путь команд в этот финал, пройдя наш квиз.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) квиз от UA-Футбол
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