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Айнтрахт – Рейнджерс: внимательно ли вы следили за финалистами ЛЕ 2021/22? Тест от UA-Футбол
На десять вопросов есть три минуты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 18 мая, в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" состоится финальный поединок Лиги Европы 2021/2022. За трофей будут спорить немецкий "Айнтрахт" и шотландский "Рейнджерс", который 14 лет назад играл в финале этого турнира, называвшийся тогда Кубок УЕФА.
Перед решающим поединком ЛЕ мы предлагаем вам вспомнить путь команд в этот финал, пройдя наш квиз.
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