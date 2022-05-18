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Тренер Рейнджерс перед игрой с Айнтрахтом: Это будет потрясающий финал

Лига Европы
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Финал Лиги Европы состоится уже сегодня, 18 мая

Тренер Рейнджерс перед игрой с Айнтрахтом: Это будет потрясающий финал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Рейнджерс" Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги Европы с "Айнтрахтом".

"Я выиграл пять трофеев за четыре года в "Фейеноорде", но "Рейнджерс" - это другое. Это клуб, за который я играл три года в 90-х, и я горжусь тем, что вывел парней в финал. Это огромная возможность завоевать второй еврокубок для клуба.

Мы проделали потрясающий путь, и это будет потрясающий финал. Но финал хорош только тогда, когда ты выигрываешь", - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, финальный матч розыгрыша Лиги Европы сезона-2021/22 пройдет уже сегодня, 18 матч в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Начало - в 22:00.

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В статье: Джованни ван Бронкхорст Рейнджерс (Глазго) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Источник:
УЕФА

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