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Тренер Рейнджерса перед игрой с Айнтрахтом: Это будет потрясающий финал
Финал Лиги Европы состоится уже сегодня, 18 мая
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Рейнджерс" Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги Европы с "Айнтрахтом".
"Я выиграл пять трофеев за четыре года в "Фейеноорде", но "Рейнджерс" - это другое. Это клуб, за который я играл три года в 90-х, и я горжусь тем, что вывел парней в финал. Это огромная возможность завоевать второй еврокубок для клуба.
Мы проделали потрясающий путь, и это будет потрясающий финал. Но финал хорош только тогда, когда ты выигрываешь", - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
Напомним, финальный матч розыгрыша Лиги Европы сезона-2021/22 пройдет уже сегодня, 18 матч в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Начало - в 22:00.
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