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Айнтрахт - Рейнджерс: смотреть онлайн, видеотрансляция финала Лиги Европы

Лига Европы
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Севилья принимает главный матч второго еврокубка

Айнтрахт - Рейнджерс: смотреть онлайн, видеотрансляция финала Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

"Айнтрахт" и "Рейнджерс" разными путями добирались до финала Лиги Европы. Первые может и не были фаворитами, но на дистанции доказали всю серьезность намерений, по делу пройдя и "Бетис", и "Вест Хэм", и даже саму "Барселону". Шотландцы шли менее уверенно, зато с характером. Они также выбивали фаворитов и также заслужили играть в финальном матче второго еврокубка.

Кто одержит победу? Узнаем сегодня. Начало матча "Айнтрахт" - "Рейнджерс" в 22:00.

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Лига Европы, финал
Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

"Айнтрахт" 22:00 "Рейнджерс"

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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