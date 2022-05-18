Айнтрахт - Рейнджерс: смотреть онлайн, видеотрансляция финала Лиги Европы

"Айнтрахт" и "Рейнджерс" разными путями добирались до финала Лиги Европы. Первые может и не были фаворитами, но на дистанции доказали всю серьезность намерений, по делу пройдя и "Бетис", и "Вест Хэм", и даже саму "Барселону". Шотландцы шли менее уверенно, зато с характером. Они также выбивали фаворитов и также заслужили играть в финальном матче второго еврокубка.

Кто одержит победу? Узнаем сегодня. Начало матча "Айнтрахт" - "Рейнджерс" в 22:00.

Лига Европы, финал

Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

"Айнтрахт" 22:00 "Рейнджерс"