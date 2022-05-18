Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Айнтрахт - Рейнджерс: смотреть онлайн, видеотрансляция финала Лиги Европы
Севилья принимает главный матч второго еврокубка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Айнтрахт" и "Рейнджерс" разными путями добирались до финала Лиги Европы. Первые может и не были фаворитами, но на дистанции доказали всю серьезность намерений, по делу пройдя и "Бетис", и "Вест Хэм", и даже саму "Барселону". Шотландцы шли менее уверенно, зато с характером. Они также выбивали фаворитов и также заслужили играть в финальном матче второго еврокубка.
Кто одержит победу? Узнаем сегодня. Начало матча "Айнтрахт" - "Рейнджерс" в 22:00.
Лига Европы, финал
Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"
"Айнтрахт" 22:00 "Рейнджерс"
Популярное сейчас
- Результат финала ЛЕ может привести к изменениям в квалификации ЛЧ. Это затрагивает интересы Динамо
- Петраков огласил заявку сборной Украины на спарринг с Риекой
- Стал известен обладатель Лев Матча сборной Украины против Эмполи
- Айнтрахт – Рейнджерс. Где и когда смотреть финал Лиги Европы
- Российские хакеры намерены помешать украинскому представителю победить на Евровидении
- Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО