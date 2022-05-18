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Фанаты Айнтрахта напали на болельщиков Рейнджерс перед финалом ЛЕ

Лига Европы
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Толпа из 200 человек

Фанаты Айнтрахта напали на болельщиков Рейнджерс перед финалом ЛЕ

Фото: twitter.com/Bundesliga_EN

Новина українською

Болельщики финалистов Лиги Европы "Айнтрахта" и "Рейнджерс" столкнулись в Севилье перед матчем, сообщает Kicker. Некоторые бросали файеры, бутылки и столы в полицейских.

Сообщается, что пятерых из болельщиков, которые проявляли агрессию к правоохранителям, в итоге арестовали.

Всего участвовали в беспорядках около 200 фанатов "Айнтрахта".

"Это возмутительно. Слишком много людей со слишком большим количеством алкоголя, большинство из них без билета на игру.

А в городе очень много строительных площадок. Все это вместе может привести к серьезным проблемам", – сказал глава полиции Севильи Хуан Карлос Кастро.

Отмечается, что в Севилье находится около 150 000 болельщиков – 100 000 из Шотландии и 50 000 из Германии. Для команд выделили по 10 000 билетов на стадион.

Те, кто не попадут на встречу, будут просматривать финал на фан-зонах.

Матч начался в 22:00.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Лига Европы Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Источник:
kicker.de

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