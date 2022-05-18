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Айнтрахт – Рейнджерс. 0:1. Есть первый гол в финале – Видео
Результативная ошибка в обороне немцев
Фото: Getty Images
"Рейнджерс" вышел вперед в финальном матче Лиги Европы против "Айнтрахта" (1:0). Арибо забивает в своем 56 матче в сезоне за шотландцев.
57' Джо Арибо – 0:1.
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