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Айнтрахт – Рейнджерс. 1:1. Борре забивает ответный. Скучно не будет – Видео

Лига Европы
(1 голосов)

Те, кто выбил "Барселону", просто так вылетать не собираются

Айнтрахт – Рейнджерс. 1:1. Борре забивает ответный. Скучно не будет – Видео

Фото: Getty Images

Новина українською

"Айнтрахт" сравнял счет в финальном матче Лиги Европы против "Рейнджерс" (1:1).

57' Рафаэль Борре – 1:1.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Рафаэль Борре
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