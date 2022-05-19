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Айнтрахт – Рейнджерс. 1:1. Борре забивает ответный. Скучно не будет – Видео
Те, кто выбил "Барселону", просто так вылетать не собираются
Фото: Getty Images
"Айнтрахт" сравнял счет в финальном матче Лиги Европы против "Рейнджерс" (1:1).
57' Рафаэль Борре – 1:1.
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