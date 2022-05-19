Немецкий прорыв, шотландская недосказанность. Айнтрахт - Рейнджерс 1:1; пен.: 5:4. Обзор матча, видео голов

В финале Лиги Европы сражались две команды, которым действительно не занимать характера, самоотдачи, терпения. Возможно, это был не самый лучший футбол с точки зрения качества, но искры из-под ног футболистов летели. А перчинки добавила драматическая серия пенальти, судьбу которой решил промах одного-единственного игрока. Звездного игрока "Рейнджерс": Аарон Рэмзи неудачно выполнил свою попытку.

Как итог: "Айнтрахт" завоевал второй в своей истории евротрофей, обеспечив себе заодно место в группе следующей Лиги чемпионов (от Германии будет пять команд). А у "Рейнджерса" недосказанность: второе место в чемпионате, второе место в Лиге Европы…

Смотрите видеообзор финального матча Лиги Европы УЕФА.

Лига Европы, финал

Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

"Айнтрахт" – "Рейнджерс" 1:1 (5:4 пен)

Голы: Борре 69 – Арибо 57