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Немецкий прорыв, шотландская недосказанность. Айнтрахт - Рейнджерс 1:1; пен.: 5:4. Обзор матча, видео голов

Лига Европы
(1 голосов)

Айнтрахт - Рейнджерс ⋉ 1:1;пен.:5:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 18.05.2022 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Немецкий прорыв, шотландская недосказанность. Айнтрахт - Рейнджерс 1:1; пен.: 5:4. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В финале Лиги Европы сражались две команды, которым действительно не занимать характера, самоотдачи, терпения. Возможно, это был не самый лучший футбол с точки зрения качества, но искры из-под ног футболистов летели. А перчинки добавила драматическая серия пенальти, судьбу которой решил промах одного-единственного игрока. Звездного игрока "Рейнджерс": Аарон Рэмзи неудачно выполнил свою попытку.

Как итог: "Айнтрахт" завоевал второй в своей истории евротрофей, обеспечив себе заодно место в группе следующей Лиги чемпионов (от Германии будет пять команд). А у "Рейнджерса" недосказанность: второе место в чемпионате, второе место в Лиге Европы…

Смотрите видеообзор финального матча Лиги Европы УЕФА.

Лига Европы, финал
Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"
"Айнтрахт" – "Рейнджерс" 1:1 (5:4 пен)
Голы: Борре 69 – Арибо 57

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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