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Тренер Айнтрахта эмоционально прокомментировал победу в Лиге Европы

Лига Европы
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Команда Оливера Гласнера выиграла еврокубок

Тренер Айнтрахта эмоционально прокомментировал победу в Лиге Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Айнтрахта" Оливер Гласнер поделился эмоциями после победы над "Рейнджерс" в финале Лиги Европы. Немецкий клуб победил команду из Шотландии в серии пенальти (1:1, 5:4).

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"Невероятно! Это был наш 13-й матч в Европе, и мы ни разу не проиграли. У меня нет слов, чтобы описать то, что парни сделали сегодня и делали на протяжении всего сезона.

Думал ли я уже о Лиге чемпионов следующего сезона? Нет. Я никогда заглядываю так далеко, потому что не знаю, что произойдет в ближайшие месяцы. Игрокам я сказал, что у нас было фантастическое путешествие, которое должно завершиться не сегодня в Севилье, а завтра, когда мы окажемся с трофеем дома", - приводит слова наставника официальный сайт УЕФА.

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К слову, "Айнтрахт" впервые с 1980 года завоевал европейский трофей - последним их титулом на международной арене был Кубок УЕФА.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Оливер Гласнер
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Источник:
УЕФА

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