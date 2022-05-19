Тренер Айнтрахта эмоционально прокомментировал победу в Лиге Европы

Главный тренер "Айнтрахта" Оливер Гласнер поделился эмоциями после победы над "Рейнджерс" в финале Лиги Европы. Немецкий клуб победил команду из Шотландии в серии пенальти (1:1, 5:4).

"Невероятно! Это был наш 13-й матч в Европе, и мы ни разу не проиграли. У меня нет слов, чтобы описать то, что парни сделали сегодня и делали на протяжении всего сезона.

Думал ли я уже о Лиге чемпионов следующего сезона? Нет. Я никогда заглядываю так далеко, потому что не знаю, что произойдет в ближайшие месяцы. Игрокам я сказал, что у нас было фантастическое путешествие, которое должно завершиться не сегодня в Севилье, а завтра, когда мы окажемся с трофеем дома", - приводит слова наставника официальный сайт УЕФА.