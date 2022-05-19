  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. "Пенальти - это лотерея". Тренер Рейнджерс - о поражении в финале ЛЕ
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Пенальти - это лотерея". Тренер Рейнджерс - о поражении в финале ЛЕ

Лига Европы
(1 голосов)

Наставник подвел итоги финального матча с "Айнтрахтом"

"Пенальти - это лотерея". Тренер Рейнджерс - о поражении в финале ЛЕ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Рейнджерс" Джованни ван Бронкхорст прокомментировал поражение от "Айнтрахта" (1:1, пен. – 4:5) в финале Лиги Европы. Слова специалиста приводит официальный сайт УЕФА.

"Мы сделали все для победы. Пенальти - это лотерея, сегодня просто был не наш день. Игроки выложись полностью, игра была очень тяжелой. Очень обидно, ведь мы были так близки к трофею. Если побеждаешь - память на всю жизнь, уступаешь - тебе остается горечь поражения.

Физически пришлось тяжело. Футболисты отдали на поле все силы. Приходилась делать замены, так как футболисты сильно устали. Впрочем, это относится к обеим командам", - рассказал ван Бронкхорст.

Читайте такжеТренер Айнтрахта эмоционально прокомментировал победу в Лиге Европы
Читайте такжеРэмзи подвел Рейнджерс. Видео серии пенальти финала Лиги Европы

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джованни ван Бронкхорст Рейнджерс (Глазго) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
vismut (Запорожье)
19.05.2022 в 09:59
Пенальти это мастерство! Почему то одни били в "девятку", а два синих решили пробить по центру - ну дурачка.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде