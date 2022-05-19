"Пенальти - это лотерея". Тренер Рейнджерс - о поражении в финале ЛЕ

Главный тренер "Рейнджерс" Джованни ван Бронкхорст прокомментировал поражение от "Айнтрахта" (1:1, пен. – 4:5) в финале Лиги Европы. Слова специалиста приводит официальный сайт УЕФА.

"Мы сделали все для победы. Пенальти - это лотерея, сегодня просто был не наш день. Игроки выложись полностью, игра была очень тяжелой. Очень обидно, ведь мы были так близки к трофею. Если побеждаешь - память на всю жизнь, уступаешь - тебе остается горечь поражения.

Физически пришлось тяжело. Футболисты отдали на поле все силы. Приходилась делать замены, так как футболисты сильно устали. Впрочем, это относится к обеим командам", - рассказал ван Бронкхорст.