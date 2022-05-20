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Пора на повышение? Сербский фулбек Айнтрахта - лучший игрок Лиги Европы
Девять результативных действий
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА подбивает итоги уже прошедшего сезона Лиги Европы.
Был назван лучший футболист турнира. Награду забрал фулбек "Айнтрахта" Филип Костич. В 12-ти играх на его счету три гола, а также шесть голевых передач. В том числе, в финальном матче.
???? UEFA's Technical Observer panel has named Frankfurt's Filip Kostić as the 2021/22 UEFA Europa League Player of the Season ????????????@eintracht | #UELfinal— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 20, 2022
Контракт Костича с "Айнтрахтом" действителен до лета 2023-го года. Год назад он был в шаге от перехода в "Лацио".
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