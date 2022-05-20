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Пора на повышение? Сербский фулбек Айнтрахта - лучший игрок Лиги Европы

Лига Европы
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Девять результативных действий

Пора на повышение? Сербский фулбек Айнтрахта - лучший игрок Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

УЕФА подбивает итоги уже прошедшего сезона Лиги Европы.

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Был назван лучший футболист турнира. Награду забрал фулбек "Айнтрахта" Филип Костич. В 12-ти играх на его счету три гола, а также шесть голевых передач. В том числе, в финальном матче.

Контракт Костича с "Айнтрахтом" действителен до лета 2023-го года. Год назад он был в шаге от перехода в "Лацио".

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Филип Костич
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