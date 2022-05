Пора на повышение? Сербский фулбек Айнтрахта - лучший игрок Лиги Европы

УЕФА подбивает итоги уже прошедшего сезона Лиги Европы.

Был назван лучший футболист турнира. Награду забрал фулбек "Айнтрахта" Филип Костич. В 12-ти играх на его счету три гола, а также шесть голевых передач. В том числе, в финальном матче.

???? UEFA's Technical Observer panel has named Frankfurt's Filip Kostić as the 2021/22 UEFA Europa League Player of the Season ????????????@eintracht | #UELfinal