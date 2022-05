У Днепра-1 - запутанная схема потенциальных соперников. Теоретически возможно сражение за группу ЛЕ с Динамо (Киев)

"Днепр-1" в следующем сезоне должен дебютировать на международной арене. Команда, занявшая третье место в УПЛ, гарантировала себе минимум участие в группе Лиги конференций, но сможет побороться за группу Лиги Европы. В более престижном турнире на пути в группу предстоит пройти одного соперника.

Список потенциальных соперников "Днепра-1" в квалификации Лиги Европы не зависит от рейтинга клуба. "Днепр-1" будет в первом приоритете при жеребьевке раунда плей-офф как представитель страны из топ-15 Таблицы коэффициентов.

Потенциальные соперники "Днепра-1" – это представители третьего и четвертого приоритетов. Эти приоритеты будут сформированы, преимущественно, с неудачников квалификации Лиги чемпионов.

Четвертый приоритет – это победители двух матчей с участием представителей третьего квалификационного раунда Лиги Европы и двух неудачников второго квалификационного раунда Лиги чемпионов на пути не чемпионов. То есть, "Партизан" (Сербия) и "Словацко" (Чехия) сыграют против двух худших команд квартета "Динамо" (Киев, Украина)-"Митьюлланн" (Дания)-"Фенербахче" (Турция)-АЭК (Ларнака, Кипр). Два победителя этих матчей и будут потенциальными соперниками "Днепра-1" из четвертого приоритета .

Важное уточнение по возможному пересечению путей "Днепра-1" и "Динамо" (Киев). Формат турнира не предусматривает географические ограничения на этой стадии. По крайней мере, так было в прошлом году, когда официальные источники еврокубков допускали матчи команд из одной Ассоциации в борьбе за группу.

"Please note that, in accordance with the regulations, no country protection was applied and clubs from the same association could have been drawn against each other".



Bert Kassies