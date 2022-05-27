У Днепра-1 - запутанная схема потенциальных соперников. Теоретически возможно сражение за группу ЛЕ с Динамо (Киев)

"Днепр-1" в следующем сезоне должен дебютировать на международной арене. Команда, занявшая третье место в УПЛ, гарантировала себе минимум участие в группе Лиги конференций, но сможет побороться за группу Лиги Европы. В более престижном турнире на пути в группу предстоит пройти одного соперника.

Список потенциальных соперников "Днепра-1" в квалификации Лиги Европы не зависит от рейтинга клуба. "Днепр-1" будет в первом приоритете при жеребьевке раунда плей-офф как представитель страны из топ-15 Таблицы коэффициентов.

Соперниками днепрян точно не будут "Гент" (Бельгия), "Аустрия" (Австрия), "Хартс" (Шотландия), "Омония" (Кипр), "Сивасспор" (Турция) и "Силькеборг" (Дания).

Потенциальные соперники "Днепра-1" – это представители третьего и четвертого приоритетов. Эти приоритеты будут сформированы, преимущественно, с неудачников квалификации Лиги чемпионов.

Четвертый приоритет – это победители двух матчей с участием представителей третьего квалификационного раунда Лиги Европы и двух неудачников второго квалификационного раунда Лиги чемпионов на пути не чемпионов. То есть, "Партизан" (Сербия) и "Словацко" (Чехия) сыграют против двух худших команд квартета "Динамо" (Киев, Украина)-"Митьюлланн" (Дания)-"Фенербахче" (Турция)-АЭК (Ларнака, Кипр). Два победителя этих матчей и будут потенциальными соперниками "Днепра-1" из четвертого приоритета .

Важное уточнение по возможному пересечению путей "Днепра-1" и "Динамо" (Киев). Формат турнира не предусматривает географические ограничения на этой стадии. По крайней мере, так было в прошлом году, когда официальные источники еврокубков допускали матчи команд из одной Ассоциации в борьбе за группу.

"Please note that, in accordance with the regulations, no country protection was applied and clubs from the same association could have been drawn against each other".



Bert Kassies

УЕФА не объявлял об изменении этого правила. В тоже время, ходе жеребьевки плей-офф раунда прошлогодней Лиги Европы так и не было сформировано ни одной мононациональной пары.

Третий приоритет – пять команд из двадцати участников второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пути чемпионов. Эти пять команд определятся в двух игровых раундах. Сначала состоится второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где десять победителей пройдут дальше по сетке Лиги чемпионов, а десять неудачников переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Там эти десять команд сформируют пять пар, победитель каждой из которых станет потенциальным соперником "Днепра-1" .

Участники второго квалификационного раунда Лиги чемпионов:

"Динамо (Загреб, Хорватия), "Олимпиакос" (Греция), "Виктория" (Пльзень, Чехия), "Карабах" (Азербайджан), "Мальме" (Швеция), "Лудогорец" (Болгария), "Шериф" (Молдова), "Клуж" (Румыния), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Ференцварош" (Венгрия) – сеянные команды;

"Марибор" (Словения), "Слован" (Словакия), ХИК (Финляндия), "Нью-Сейнтс" (Уэльс), "Дюделанж" (Люксембург), "Жальгирис" (Литва), "Линкольн Ред-Импс" (Гибралтар) ), "Маккаби" (Хайфа, Израиль), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Цюрих" (Швейцария) – не сеянные команды.

Если придерживаться классической теории посевов, при которой всегда проходит дальше более рейтинговый участник, список потенциальных соперников "Днепра-1" на сегодняшний день выглядит так:

Третий приоритет:

"Марибор" (Словения);

"Слован" (Словакия);

"ХИК" (Финляндия);

"Нью-Сейнтс" (Уэльс);

"Дюделанж" (Люксембург).

Четвертый приоритет:

"Партизан" (Сербия);

"Фенербахче" (Турция).

В случае поражения в плей-офф раунде Лиги Европы "Днепр-1" сыграет в группе Лиги конференций. В группе Лиги Европы – четвертая корзина, в группе Лиги конференций – четвертая или третья корзина.

Своего соперника в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы "Днепр-1" узнает 2-го августа.