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УЕФА не выплатил российским клубам часть призовых за еврокубки
Боятся санкций
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stephen McCarthy/Sportsfile
УЕФА задержал выплаты "Зениту" и "Локомотиву" за участие в еврокубковом сезоне-2021/22. Суммарно речь идет о нескольких миллионах евро, пишет Спорт-Экспресс.
Основную сумму россияне получили еще до вторжения в Украину, а вот дальше начались сложности, ведь их спонсоры попали под санкции США и ЕС. Из-за этого все европейские банки отказались перечислять деньги.
Страна-оккупант надеется решить эту проблему, создав спецсчета для УЕФА, но в Ньоне медлят.
Отметим, что после вторжения в Украину все российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров. Сезон-2022/23 они тоже пропустят.
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