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УЕФА не выплатил российским клубам часть призовых за еврокубки

Лига Европы
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Боятся санкций

УЕФА не выплатил российским клубам часть призовых за еврокубки

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stephen McCarthy/Sportsfile

Новина українською

УЕФА задержал выплаты "Зениту" и "Локомотиву" за участие в еврокубковом сезоне-2021/22. Суммарно речь идет о нескольких миллионах евро, пишет Спорт-Экспресс.

Основную сумму россияне получили еще до вторжения в Украину, а вот дальше начались сложности, ведь их спонсоры попали под санкции США и ЕС. Из-за этого все европейские банки отказались перечислять деньги.

Страна-оккупант надеется решить эту проблему, создав спецсчета для УЕФА, но в Ньоне медлят.

Отметим, что после вторжения в Украину все российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров. Сезон-2022/23 они тоже пропустят.

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В статье: УЕФА Локомотив (Москва) Зенит (Санкт-Петербург)
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Источник:
Спорт-Экспресс

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