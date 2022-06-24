УЕФА не выплатил российским клубам часть призовых за еврокубки

УЕФА задержал выплаты "Зениту" и "Локомотиву" за участие в еврокубковом сезоне-2021/22. Суммарно речь идет о нескольких миллионах евро, пишет Спорт-Экспресс.

Основную сумму россияне получили еще до вторжения в Украину, а вот дальше начались сложности, ведь их спонсоры попали под санкции США и ЕС. Из-за этого все европейские банки отказались перечислять деньги.

Страна-оккупант надеется решить эту проблему, создав спецсчета для УЕФА, но в Ньоне медлят.

Отметим, что после вторжения в Украину все российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров. Сезон-2022/23 они тоже пропустят.