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Известно, с кем Динамо сыграет в Лиге Европы, если проиграет Фенербахче
Придется ехать в Чехию
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В понедельник, 18 июля, прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы, в котором теоретически может сыграть киевское "Динамо".
После реформы еврокубковых турниров, на этом этапе Лиги Европы играют неудачники второго отборочного раунда Лиги Чемпионов. При этом команды идут двумя путями – Путем чемпионов и Основным путем. На втором как раз и может оказаться "Динамо".
Итак, если киевская команда проиграет противостояние "Фенербахче", она сыграет с чещским "Словацко"
Результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги Европы
подчеркиваем – пары формируют команды, которые проиграют в этих противостояниях
"Динамо" Киев / "Фенербахче" - "Словацко" (Чехия)
"Митьюлланд" / АЕК Ларнака - "Партизан"
"Жальгирис" / "Мальме" - "Пюник" / "Дюделанж"
"Лудогорец" / "Шэмрок Роверс" - "Динамо" Загреб / "Шкупи"
"Линфилд" / "Буде-Глимт" - "Карабах" / "Цюрих"
"Маккаби" Хайфа / "Олимпиакос" - "Ференцварош" / "Слован"
"Марибор" / "Шериф" - ХИК / "Виктория"
Матчи состоятся 4 и 11 августа. Проигравшие в третьем раунде Лиги Европы продолжат еврокубковый путь в раунде плей-офф Лиги Конференций.
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