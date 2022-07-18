Известно, с кем Динамо сыграет в Лиге Европы, если проиграет Фенербахче

В понедельник, 18 июля, прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы, в котором теоретически может сыграть киевское "Динамо".

После реформы еврокубковых турниров, на этом этапе Лиги Европы играют неудачники второго отборочного раунда Лиги Чемпионов. При этом команды идут двумя путями – Путем чемпионов и Основным путем. На втором как раз и может оказаться "Динамо".

Итак, если киевская команда проиграет противостояние "Фенербахче", она сыграет с чещским "Словацко"

Результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги Европы

подчеркиваем – пары формируют команды, которые проиграю т в этих противостояниях

"Динамо" Киев / "Фенербахче" - "Словацко" (Чехия)

"Митьюлланд" / АЕК Ларнака - "Партизан"

"Жальгирис" / "Мальме" - "Пюник" / "Дюделанж"

"Лудогорец" / "Шэмрок Роверс" - "Динамо" Загреб / "Шкупи"

"Линфилд" / "Буде-Глимт" - "Карабах" / "Цюрих"

"Маккаби" Хайфа / "Олимпиакос" - "Ференцварош" / "Слован"

"Марибор" / "Шериф" - ХИК / "Виктория"

Матчи состоятся 4 и 11 августа. Проигравшие в третьем раунде Лиги Европы продолжат еврокубковый путь в раунде плей-офф Лиги Конференций.