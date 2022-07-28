Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, так что сформированы все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, что здесь сыграют два представителя, заслуживших прямой выход в Лигу Европы, а также двенадцать неудачников из Лиги чемпионов.

Основной путь:

АЭК (Ларнака, Кипр) – "Партизан" (Сербия);

"Словацко" (Чехия) – "Фенербахче" (Турция).

Путь чемпионов:

"Мальме" (Швеция) – "Дюделанж" (Люксембург);

"Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Шкупи" (Северная Македония);

"Линфилд" (Северная Ирландия) – "Цюрих" (Швейцария);

"Олимпиакос" (Греция) – "Слован" (Словакия);

"Марибор" (Словения) – ХИК (Финляндия).

Матчи состоятся 4-го и 11-го августа 2022-го года.