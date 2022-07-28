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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Лига Европы
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Это хронологически первая стадия отбора в этом турнире

Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

UEFA

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, так что сформированы все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, что здесь сыграют два представителя, заслуживших прямой выход в Лигу Европы, а также двенадцать неудачников из Лиги чемпионов.

Основной путь:

  • АЭК (Ларнака, Кипр) – "Партизан" (Сербия);
  • "Словацко" (Чехия) – "Фенербахче" (Турция).

Путь чемпионов:

  • "Мальме" (Швеция) – "Дюделанж" (Люксембург);
  • "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Шкупи" (Северная Македония);
  • "Линфилд" (Северная Ирландия) – "Цюрих" (Швейцария);
  • "Олимпиакос" (Греция) – "Слован" (Словакия);
  • "Марибор" (Словения) – ХИК (Финляндия).

Матчи состоятся 4-го и 11-го августа 2022-го года.

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В статье: Лига Европы Третий квалификационный раунд
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