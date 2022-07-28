Лига Европы
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Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Это хронологически первая стадия отбора в этом турнире
UEFA
Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, так что сформированы все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, что здесь сыграют два представителя, заслуживших прямой выход в Лигу Европы, а также двенадцать неудачников из Лиги чемпионов.
Основной путь:
- АЭК (Ларнака, Кипр) – "Партизан" (Сербия);
- "Словацко" (Чехия) – "Фенербахче" (Турция).
Путь чемпионов:
- "Мальме" (Швеция) – "Дюделанж" (Люксембург);
- "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Шкупи" (Северная Македония);
- "Линфилд" (Северная Ирландия) – "Цюрих" (Швейцария);
- "Олимпиакос" (Греция) – "Слован" (Словакия);
- "Марибор" (Словения) – ХИК (Финляндия).
Матчи состоятся 4-го и 11-го августа 2022-го года.
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