  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Сегодня Днепр-1 узнает соперника в раунде плей-офф Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня Днепр-1 узнает соперника в раунде плей-офф Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено
(7 голосов)

Раунд плей-офф, последний этап квалификации перед групповым турниром

Сегодня Днепр-1 узнает соперника в раунде плей-офф Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ahmet Okatali/Anadolu Agency

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, второго августа, в 14:00 по Киеву состоится жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Это последний этап отбора перед групповым турниром.

Жеребьевка состоится не по принципу посева, а по принципу приоритетов. Команды разделены на четыре группы (приоритеты). Представители первой встретятся с представителями третьей-четвертой. Представители второй – с представителями третьей и между собой.

Украинский представитель в Лиге Европы "Днепр-1" будет в первом приоритете. Его потенциальные соперники – это неудачники второго раунда квалификации Лиги чемпионов плюс три команды, которые напрямую пробились в Лигу Европы.

Итак, соперником "Днепра-1" будет победитель одной из игровых пар или команда:

3-ий приоритет:

  • "Слован" (Словакия) / "Олимпиакос" Греция);
  • ХИК (Финляндия) / "Марибор" (Словения);
  • "Дюделанж" (Люксембург) / "Мальме" (Швеция);
  • "Цюрих" (Швейцария) / "Линфилд" (Северная Ирландия);
  • "Шкупи" (Северная Македония) / "Шэмрок Роверс" (Ирландия).

4-ый приоритет:

  • АЭК (Ларнака, Кипр) / "Партизан" (Сербия);
  • "Словацко" (Чехия) / "Фенербахче" (Турция);
  • "Омония" (Кипр).

Отметим наличие в этом списке "Фенербахче" – из квалификации Лиги чемпионов он вылетел от киевского "Динамо". В ходе и после стамбульского матча между клубами возник небольшой конфликт из-за болельщиков. Турки после пропущенного в свои ворота мяча начали скандировать на трибунах имя президента террористической организации россии. Из-за этого на послематчевую пресс-конференцию не пришел тренер "Динамо" Мирча Луческу.

Читайте такжеПозор дня. Фанаты Фенербахче скандировали имя владимира путина на матче с Динамо

Добавим, что в случае неудачи в квалификации Лиги Европы "Днепр-1" сыграет в группе Лиги конференций. Обо всех раскладах еврокубковой заявки Украины, потенциальных соперниках и Таблице коэффициентов читайте в профильном телеграмм-канале >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Раунд плей-офф СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(7 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Будєм разбіратся (Київ)
30.07.2022 в 13:24
Чисто з футбольної точки зору це був би поганий жереб. Але дуже хотілось би після кричалок їхніх фанатів щоб українська команда відправила фенер додому
Ответить
+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
30.07.2022 в 13:21
Шкурки или шемрок вообще шикарно
Ответить
+2
0
vlotko (Броди)
30.07.2022 в 14:16
А що, Штурм ДК не по " зубам "?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде