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Сегодня Днепр-1 узнает соперника в раунде плей-офф Лиги Европы
Раунд плей-офф, последний этап квалификации перед групповым турниром
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ahmet Okatali/Anadolu Agency
Во вторник, второго августа, в 14:00 по Киеву состоится жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Это последний этап отбора перед групповым турниром.
Жеребьевка состоится не по принципу посева, а по принципу приоритетов. Команды разделены на четыре группы (приоритеты). Представители первой встретятся с представителями третьей-четвертой. Представители второй – с представителями третьей и между собой.
Украинский представитель в Лиге Европы "Днепр-1" будет в первом приоритете. Его потенциальные соперники – это неудачники второго раунда квалификации Лиги чемпионов плюс три команды, которые напрямую пробились в Лигу Европы.
Итак, соперником "Днепра-1" будет победитель одной из игровых пар или команда:
- "Слован" (Словакия) / "Олимпиакос" Греция);
- ХИК (Финляндия) / "Марибор" (Словения);
- "Дюделанж" (Люксембург) / "Мальме" (Швеция);
- "Цюрих" (Швейцария) / "Линфилд" (Северная Ирландия);
- "Шкупи" (Северная Македония) / "Шэмрок Роверс" (Ирландия).
- АЭК (Ларнака, Кипр) / "Партизан" (Сербия);
- "Словацко" (Чехия) / "Фенербахче" (Турция);
- "Омония" (Кипр).
Отметим наличие в этом списке "Фенербахче" – из квалификации Лиги чемпионов он вылетел от киевского "Динамо". В ходе и после стамбульского матча между клубами возник небольшой конфликт из-за болельщиков. Турки после пропущенного в свои ворота мяча начали скандировать на трибунах имя президента террористической организации россии. Из-за этого на послематчевую пресс-конференцию не пришел тренер "Динамо" Мирча Луческу.
Добавим, что в случае неудачи в квалификации Лиги Европы "Днепр-1" сыграет в группе Лиги конференций. Обо всех раскладах еврокубковой заявки Украины, потенциальных соперниках и Таблице коэффициентов читайте в профильном телеграмм-канале >>>
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